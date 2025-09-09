Ответил интригующей фразой: экс-'холостяк' Александр 'Терен' намекнул на роман с известным проукраинским блогером

Главный герой прошлогоднего романтического реалити "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько прокомментировал слухи о вероятном романе с блогером Еленой Мандзюк. Более полугода поклонники шоу связывают их имена, ведь они все чаще появляются вместе на мероприятиях и открыто поддерживают друг друга в публичном пространстве.

В интервью "Ближе к звездам" ветеран ответил на вопрос об отношениях загадочной фразой: "Пусть это останется загадкой. Мы очень поддерживаем друг друга, и у нас, скажем так, достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Поэтому мне импонирует то, насколько она активно включена в эти процессы, и, конечно, как могу, так ее поддерживаю".

Предположения относительно романа "Терена" и Елены Мандзюк появились еще весной. Украинцы заметили, что Будько всегда становится на защиту блогера во время ее конфликтов в соцсетях. Более того, когда она призналась в эмоциональном выгорании, именно Александр помог ей найти психотерапевта.

Такие факты только подогрели слухи об их возможных отношениях, хотя оба до сих пор официально не подтвердили роман.

Резкая критика "Холостяк 13" от Мандзюк

В интервью Алине Доротюк блогер-волонтер заявила, что телеканал СТБ "использовал" Будько, создав навязанный образ, а после финала шоу оставил его один на один с хейтом.

По ее словам, у ветерана никогда не было реальных отношений с победительницей шоу Инной Белень, а история их "разрыва" была выдумана для пиара. "Эти отношения с победительницей, в которых он не был. Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю. Я видела, что с Сашей сделали после типа разрыва отношений, которых не было. Как вела себя победительница, как она играла жертву. А отношений нет! Такая актриса, я просто была шокирована", – сказала инфлюенсерка.

Реакция Григория Решетника

В свою очередь, неизменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник впервые прокомментировал слова блогера. Он отметил, что чувства между Александром и Инной Белень были, однако пара не смогла построить отношения вне камер.

"Когда проект слишком популярен, каждый хочет быть причастным к нему так или иначе. Лично я не знаком с Еленой и не знаю, как долго она знает Александра "Терена". Я могу говорить только, что чувства были и выбор Александра – это его личный выбор. Они с Инной хотели построить отношения, но жизнь распорядилась иначе", – объяснил ведущий.

Он также не исключил, что между Будько и Мандзюк может быть больше, чем просто дружба.

Что известно об официальном финале истории

Напомним, Александр Будько и Инна Белень официально объявили о расставании 4 февраля 2024 года – через месяц после финала шоу. В совместном заявлении они признались, что "имели искренние чувства", однако решили пойти разными путями. В то же время волна хейта после этого больно ударила по ветерану: он получал оскорбительные сообщения и проклятия.

Ранее OBOZ.UA писал, что, со своей стороны, Инна Белень не сразу комментировала разрыв, однако впоследствии заявила, что конец отношений был болезненным и причиной разрыва стали разногласия в ценностях.

