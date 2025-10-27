Драма в личной жизни 'Терена': экс-'холостяк' позвал на свидание участницу, которой отказал Цимбалюк, и порвал отношения с Еленой Мандзюк

На фоне премьеры нового сезона шоу "Холостяк" в сети разгорелось обсуждение личной драмы в жизни бывшего героя романтического проекта – ветерана Александра "Терена". После первой церемонии роз он позвал на свидание участницу по имени Виточка, которая получила отказ от Тараса Цымбалюка.

Видео дня

В то же время с неожиданным заявлением вышла подруга раненого воина – известный блогер Елена Мандзюк – с которой у "Терена" были очень теплые отношения. В своем Threads она заявила, что заблокировала бывшего друга.

Свидание с Виточкой

Вита Зварич – это волонтер, этнолог и основательница бренда традиционных украшений. Ее появление в шоу сопровождалось бурными обсуждениями и мемами, но после первой вечеринки Виточка покинула шоу и остро прокомментировала: "Я уверена, что меня ждет что-то значительно лучше, чем Тарас Цымбалюк".

Сразу после второго выпуска "Холостяка 14" на странице "Терена" появилось сообщение с вопросом, что Виточка делает вечером в воскресенье. Позже девушка подтвердила, что они познакомились летом и договорились пойти на свидание, но пока не воплотили планы в жизнь из-за разных графиков.

"Договорились никуда не идти, пока не будет 50 000 грн на банке. Надеюсь, что Терен придет на свидание с турникетом", – подогрела интерес публики Виточка.

Ссора с Еленой Мандзюк

Днем позже соцсети "взорвала" другая новость – Елена Мандзюк, которую некоторые сравнивали с Виточкой, поссорилась с "Тереном".

"Жизнь состоит из разных историй. Этот опыт тоже имел смысл, но из уважения к себе, я оставлю это без дальнейших комментариев. Мы просто больше не общаемся", – написала блогер и добавила скриншот страницы бывшего друга, на котором видно, что она его заблокировала.

Сам "Терен" ссору не прокомментировал. Подписчики Елены сразу предположили, что конфликт между ними возник из-за Виточки. На это Мандзюк написала: "Виточке желаю сил и вдохновение. Лично об этой девочке не знаю ничего, кроме того, что видела в сети".

Ранее OBOZ.UA писал, что Елену Мандзюк подозревали в романе с "Тереном". Она рассказала правду об их отношениях и развеяла миф о его разрыве с Белень. До этого ветеран намекал на их отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!