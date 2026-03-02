36-летняя актриса Анна Сагайдачная стала многодетной мамой: как выглядят все дети звезды 'Крепостной'

Украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила о рождении третьего ребенка. 26 февраля 2026 года 36-летняя звезда сериала "Крепостная" стала мамой мальчика и объявила, что теперь является многодетной мамой.

Имя малыша актриса не раскрывает. О пополнении в семье Сагайдачная рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больничной палаты.

На снимках она позирует в голубой рубашке, держа новорожденного сына на руках. Лицо малыша прикрыто, однако видно, что ребенок одет в светлый человечек.

"Многодетная мама в чате. Сыночек. 26.02.2026. Загадала рождение именно в эту дату", – написала Сагайдачная.

За несколько дней до объявления новости (уже после родов) актриса публиковала другое сообщение, в котором намекнула на скорое пополнение: "Скоро нас станет больше. Пусть любовь множится, потому что дети – это любовь. Самая чистая, самая искренняя, самая выразительная".

О своей третьей беременности Анна узнала уже на пятом месяце. Второй ребенок звезды появился на свет в декабре 2024 года – тогда она родила дочь Миру. Старший сын Тимур родился в 2018 году.

Справка. В 2018 году она вышла замуж за Евгения Третьяка, в этом союзе родился сын Тимур. В 2024 году актриса сообщила о разрыве отношений. Сейчас она не афиширует личную жизнь и не раскрывает личность отца младших детей, хотя ранее намекала на помолвку.

