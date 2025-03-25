Звезда 'Крепостной' Сагайдачная рассекретила, почему не выходит замуж за отца своего ребенка и прячет его от фанатов

Украинская актриса и звезда исторического телесериала "Крепостная" Анна Сагайдачная призналась, почему не узаконивает отношения с отцом своей дочери, которого скрывает от общественности. По словам знаменитости, любимый давно сделал ей предложение, однако тогда она не была готова к свадьбе из-за развода с Евгением Третьяком.

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Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Артистка отметила, что для нее брак никак не влияет на отношения с избранником.

"Не потому, что не было предложения. Предложение мне сделали фактически сразу. Я уже официально получила документ о разводе, мы встречаться начали. Он говорил: "Я тебя искал всю жизнь". А я только развелась и сказала: "Давай позже, а не так сразу. Это не влияет на наши отношения", – поделилась звезда.

Как отметила Анна Сагайдачная, пока она не хочет раскрывать подробности своей личной жизни и рассказывать о любимом. Актриса боится столкнуться с негативом и осуждением от людей, поэтому пока пытается сохранять определенную конфиденциальность.

"Сейчас не очень радуются чужому счастью. Возможно, мне так кажется. Я же читаю, как комментируют других подписчики в том же Instagram. Многие люди сосредоточены на своем горе, на своей беде, потому что у каждого она есть. А это моя жизнь и я вот на данный момент приняла такое решение, что не хочу публиковать, что вот мы здесь такие счастливые, вот мы здесь такие", – рассказала артистка.

Сагайдачная заверила: в том, что она не разглашает имя избранника и дочери, нет никакой скрытой стратегии, которая помогает держать интригу и сохранять внимание на ее личности. По словам звезды, она просто чувствует, что нужно поступать именно так. Она также призналась: думает, сейчас была бы готова к замужеству.

Напомним, что ранее Анна Сагайдачная около 5 лет состояла в браке с Евгением Третьяком. У пары родился общий сын Тимур, однако в конце июня 2024-го актриса сообщила о разводе с избранником. Она поблагодарила мужа за долгий путь, который они прошли вместе, и отметила, что он прекрасный отец для их наследника.

Уже в ноябре прошлого года артистка сообщила, что беременна вторым ребенком. Тогда поклонники предположили, что отцом малыша может быть экс-избранник звезды, но она опровергла подобные слухи. Однако и личность нового любимого Сагайдачного решила не раскрывать. Она лишь отметила, что ее любимый непубличный человек.

12 декабря на свет появился второй ребенок звезды "Крепостной". Актриса не рассекретила имя малыша, однако поделилась, что стала мамой девочки.

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