Актриса Анна Сагайдачная родила второго ребенка и показала трогательную встречу старшего сына с новорожденным. Фото

Украинская актриса, звезда драматического сериала "Кріпосна" Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. 12 декабря семья 35-летней знаменитости увеличилась еще на одного человека.

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Радостной новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram. Сначала звезда показала фотографию из роддома в Stories, а затем обнародовала кадр на основной странице профиля, подтвердив рождение малыша.

Анна Сагайдачная опубликовала момент первой встречи ее старшего сына от первого брака – Тимура с младенцем. На трогательном снимке знаменитость стоит спиной к камере, держа в руках новорожденного. В этот момент маленьким ребенком любуется первый наследник актрисы.

Звезда решила не рассекречивать пол новорожденного и не показывать его на камеру. Она поделилась архивными фотографиями с округлым животом, чтобы подтвердить пополнение.

"Мы так долго ждали тебя", – написала Анна Сагайдачная.

Поклонники знаменитости обрадовались этой новости и оставили много хороших слов в комментариях.

"Поздравляем с пополнением в вашей семье! Теперь ваш дом наполнен смехом, маленькими шагами и большим счастьем. Пусть ребенок растет под небом счастья и солнцем любви!"

"Искренние поздравления. Здоровья и счастливого будущего".

"Ни с чем невозможно сравнить те ощущения, когда ты рождаешь своего ребенка и тебе дают его на руки, и ты прижимаешь его к себе, чувствуя его дыхание и тепло. Понимаешь, что это и есть смысл твоей жизни. Особенно когда потом вырастает хорошей человеком, ты понимаешь, что все было не зря. Счастья и здоровья Вам безграничного!"

Напомним, второго ребенка Анна Сагайдачная родила от таинственного бойфренда, которого скрывает от общественности, ведь он непубличный человек. По словам 35-летней знаменитости, она не готова делиться многими подробностями своей личной жизни, поскольку не хочет столкнуться с негативом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Кріпосной" рассказала, что ей приносит доход, кроме актерства.

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