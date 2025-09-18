Жестоко обращался с гражданскими на Херсонщине: сотрудника ФСБ приговорили к пожизненному заключению в Украине. Фото

Работник 5-й службы ФСБ России Сергей Синицын "Сабир" заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое обращение с гражданскими во время оккупации Херсона. Он руководил облавами, во время которых людей похищали и вывозили в застенки, а также пытался вербовать бывших чиновников и правоохранителей.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины. Суд признал Синицына виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 438 (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Детали расследования

По материалам следствия, Синицын – сотрудник 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ – курировал оккупационное подразделение МВД РФ во время оккупации Херсона.

В марте 2022 года, находясь в составе "временной опергруппы № 8", он прибыл в Херсон для организации массовых репрессий против участников движения сопротивления и склонения местного населения к сотрудничеству.

Синицын лично согласовывал "кадровые назначения" в псевдоучреждение и руководил облавами вооруженных военных России на дома местных жителей.

Во время таких рейдов украинцев похищали и отвозили в застенки, обустроенные в помещениях местного "МВД России".

Пленных били, пытали током, имитировали расстрелы и угрожали расправой над их родными.

Кроме того, Синицын занимался формированием собственных агентурных сетей, в состав которых пытался вербовать бывших чиновников и правоохранителей.

Для этого он привлекал подчиненных работников ФСБ и военных РФ, проводил встречи с местными. Его действия были направлены на отделение Херсонщины от Украины и дальнейшее присоединение в состав РФ путем псевдореферендума.

По приказу Синицына оккупанты десять суток пытали мужчину

По материалам расследования, в июне 2022 года по приказу Синицына сотрудники ФСБ вместе с военными страны-агрессора ворвались на дачу местного жителя.

Угрожая убийством ему и его родным, они задержали мужчину, провели обыск и вывезли его в захваченное здание, где обустроили застенок.

Там потерпевшего незаконно удерживали в течение десяти суток в нечеловеческих условиях.

По приказу Синицына похищенного мужчину систематически избивали, пытали электротоком, осуществляли психологическое давление.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры в суде доказали вину россиянина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Приговором суда ему присуждено пожизненное лишение свободы.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Специальное досудебное расследование осуществлялось следователями УСБ Украины в Херсонской области при оперативном сопровождении ГВКР УСБ Украины в области и ГУ ВБ СБУ.

