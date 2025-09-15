Шпионил для врага: СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, который предупреждал противника о дроновых атаках. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили российского агента в рядах Вооруженных сил Украины, который предупреждал врага об атаках БпЛА. Предателем оказался 26-летний житель Кропивницкого.

Видео дня

После мобилизации в подразделение беспилотных систем он начал искать "выходы" на спецслужбы РФ в Telegram, которые впоследствии предложили сотрудничество в обмен на вознаграждение. Об этом сообщили в СБУ 15 сентября.

"Служба безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ. По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага", – указано в сообщении.

Подробности дела

По информации следствия, агент заранее передавал противнику данные о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой: время и направления вылетов, а также ориентировочные цели украинских беспилотников. Кроме того, мужчина информировал оккупантов о местах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, где служил.

По этим сведениям враг наносил превентивные удары по украинским дронщикам, используя дальнобойную артиллерию и авиабомбы. Во время атак агент получал от ФСБ предупреждения, чтобы успеть покинуть зону поражения.

Что грозит фигуранту

Сотрудники СБУ задержали предателя в момент подготовки к передаче очередной партии разведданных. Также силовики приняли меры для усиления безопасности позиций Сил обороны.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!