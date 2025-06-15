На Ривненщине задержали шпиона РФ, который готовил взрывы на аэродромах. Фото

В Ривненской области правоохранители задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб шпионил за военной инфраструктурой в регионе. Координаты нужны были россиянам для подготовки ракетных ударов по аэродромам и логистическим складам Сил обороны.

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Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Отмечается, что 24-летний задержанный мужчина собирал координаты для воздушной атаки войск России.

В СБУ рассказали, что безработного жителя Ривненской области дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ РФ Илья Кудрявцев. Россияне нашли его через Telegram-каналы, где он искал "легких денег".

"После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат. Чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, а затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны. Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта", – сказано в сообщении.

Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На месте происшествия и в квартире задержанного изъят телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.

"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который по заказу россиян корректировал ракетные удары по Запорожью. Предателем оказался 42-летний местный житель.

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