СБУ задержала 20-летнего студента, который готовил российские удары по Черкасской области: был завербован ФСБ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который готовил вражеские удары по Черкасской области. Предателем оказался 20-летний студент местного вуза.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ 2 июля. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Черкассах. Им оказался завербованный врагом 20-летний студент местного университета. По заказу оккупантов он корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по региону", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, предатель ранее жил в Луганске, но еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Черкассы, где поступил в университет. Позже он попал в поле зрения российских спецслужб, ища "быстрых заработков" через Telegram-каналы.

После дистанционной вербовки вражеский корректировщик начал передавать оккупантам информацию о последствиях ракетных ударов. Он фиксировал места попаданий и присылал куратору фотоотчеты. Следующей задачей, по заказу россиян, был поиск боевых позиций радиолокационных станций Сил обороны Украины. Полученные данные оккупанты планировали использовать для подготовки воздушных атак, чтобы обходить украинскую систему ПВО.

Также фигурант шпионил за админзданием областного управления Национальной полиции и пытался определить уровень защиты объекта. Правоохранители разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обыска у него изъят телефон с "отчетом", который готовился для ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ в Днепре задержала агента российской военной разведки, который помогал врагу готовить удары по объектам критической инфраструктуры. Предатель собирал и передавал оккупантам координаты для осуществления обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали двух агентов российской военной разведки в Одессе. Злоумышленники действовали в паре, они выискивали нужную врагу информацию и корректировали вражеские удары по ВСУ на юге Украины.

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