Во Львове на коррупционной схеме разоблачили подполковника Минобороны: способствовал выезду уклонистов за границу. Фото

Правоохранители разоблачили на коррупционной схеме подполковника Минобороны во Львове. Он способствовал выезду уклонистов за границу.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что он также помогал мужчинам призывного возраста с отсрочкой от мобилизации.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона при содействии Министерства обороны Украины задокументирован факт получения неправомерной выгоды заместителем начальника одного из отделов департамента Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении ОГПУ.

По данным следствия, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов США за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Вместе с тем, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысяч долларов США он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.

"Правоохранители задокументировали получение им сначала 4,5 тысяч долларов США, а затем – 12 тысяч. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины(ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

На днях стало известно о том, что на Львовщине разоблачена схема нелегальной переправки мужчин за границу по поддельным документам. Ее организовал 41-летний житель Тернопольщины, который за "услугу" просил 18,5 тыс. долларов с человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина обещал женщине за 2 тысячи долларов снять с розыска в базе "Оберіг" ее военнообязанного мужа. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В столице также задержали "турагента", который организовывал мужчинам выезд из Украины в Румынию за 13,5 тыс. евро. "Клиентам" он обещал безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда – переход за границу пешком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!