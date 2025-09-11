В Киеве задержали 'турагента', который обещал уклонистам поездки за границу. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали "турагента", который, по информации следствия, организовывал уклонистам выезд за границу. Свои услуги злоумышленник оценил в 13,5 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они разоблачили 42-летнего мужчину, который за деньги обещал организовать нелегальное путешествие из Киева в Румынию. Для этого разработал пошаговый план. Злоумышленник через "сарафанное радио" подыскивал желающих избежать мобилизации и предлагал воспользоваться его услугами "турагента".

Во время встреч с клиентами он в деталях объяснял свои действия, особенности путешествия и проводил инструктаж. Злоумышленник уверял, что организует безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда поспособствует переходу за границу уже в пешем порядке. Подчеркивал, что схема проверена, и гарантировал стопроцентный результат.

"За путевку из Киева в Румынию просил 13 500 евро. Такую цену объяснял тем, что часть средств якобы должен передать должностным лицам пограничной службы, которые и обеспечили бы беспрепятственное пересечение государственной границы", – уточнили в полиции.

Злоумышленника задержали во время получения денег за организацию "трансфера". По фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием ведется досудебное расследование. Мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который, по информации следствия, устраивал уклонистов на критически-важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.

