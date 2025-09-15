Обещал жительнице Киева за $2 тыс. снять ее мужа с розыска в базе 'Оберег': будут судить злоумышленника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, обещал киевлянке за вознаграждение снять с розыска в базе "Оберіг" ее военнообязанного мужа. Стоимость "услуги" составляла 2 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, в июне полицейские Соломенского управления полиции разоблачили 30-летнего киевлянина, который предлагал местной жительнице помочь с уклонением от мобилизации ее мужу. Злоумышленник ссылался на то, что имеет связи, которые позволили бы повлиять на внесение изменений в реестр.

"Во время получения дельцом 2000 долларов от "клиентки" правоохранители задержали мужчину в процессуальном порядке", – уточнили в пресс-службе.

Тогда задержанному сообщили о подозрении и начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас оно завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который устраивал уклонистов на критически важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали местного жителя, который, по информации следствия, причастен к организации схемы для уклонистов. Свои услуги "бизнесмен" оценил в 12 тысяч долларов США за переправку в ЕС.

