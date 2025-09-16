Фальшивые документы за $18 тысяч: в Украине разоблачили 'схему' по незаконному пересечению границы. Фото

На Львовщине разоблачена схема нелегальной переправки мужчин за границу по поддельным документам. Ее организовал 41-летний житель Тернопольщины, который за "услугу" просил 18,5 тысячи долларов с человека.

Мужчину задержали после получения части "заработка" и попытки сбежать через пункт пропуска "Шегини". Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Предлагал выехать по поддельным документам

Как говорится в сообщении, пограничники совместно с полицией и прокуратурой обезвредили канал незаконной переправки за границу.

К организации схемы причастным оказался 41-летний житель Тернопольщины.

Используя личные связи, он предлагал желающим выехать из Украины с помощью поддельных документов. Стоимость "услуги" составляла 18,5 тыс. долларов США.

Правоохранители задокументировали передачу первого "транша" – 15 тыс. долларов.

После этого организатор сделки пытался сбежать за границу через пункт пропуска "Шегини", но был задержан пограничниками.

Организатору схемы "светит" девять лет

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Дельцу грозит от семи до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В разоблачении схемы участвовали оперативные сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно со следователями Нацполиции во Львовской области, сотрудниками Управления миграционной полиции во Львовской области при процессуальном руководстве Самборской окружной прокуратуры, информировали в ГПСУ.

