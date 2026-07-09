Страна ЕС определилась со статусом украинцев до 2028 года: защиту обещают не всем

Правительство Эстонии одобрило позицию страны по проекту решения Совета ЕС, который предусматривает продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время может быть введено важное ограничение – статус больше не будут предоставлять гражданам Украины, которые не имели законного права покидать страну в связи с военной службой.

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Такие изменения не коснутся тех, кто уже пользуется временной защитой. Как сообщает ERR, об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро после заседания правительства 9 июля.

Новые правила уже вступили в силу? Нет. Пока это лишь предложение Европейской комиссии и отдельных правительств стран-членов ЕС. Окончательное решение еще должен принять Совет ЕС, и только после этого изменения станут реальными.

Украинские беженцы в Эстонии: какие изменения предлагаются

Правительство Эстонии согласилось с предложением Еврокомиссии больше не предоставлять временную защиту украинцам, которые покинули Украину без разрешения, предусмотренного украинским законодательством в отношении исполнения воинской обязанности. Иными словами, речь идет о лицах, подлежащих мобилизации и неспособных подтвердить, что у них были законные основания для выезда из страны.

Важно понимать, что это нововведение касается только будущих заявителей. Документ прямо предусматривает, что ограничение не будет распространяться на украинцев, которые уже получили временную защиту в странах ЕС.

Будущее беженцев из Украины: что сказали в правительстве Эстонии

Таро признал, что многие украинцы до сих пор не могут вернуться домой из-за продолжающейся российской агрессии и оккупации части территории Украины. Продление временной защиты даст людям возможность легально жить, работать, учиться и пользоваться медицинскими и социальными услугами в странах ЕС до тех пор, пока возвращение не станет безопасным.

"Многие украинские беженцы не могут вернуться домой, поскольку Россия оккупировала часть их страны и продолжает наносить удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Продление временной защиты дает людям, бежавшим от войны, уверенность в том, что они смогут безопасно обустраивать свою жизнь до тех пор, пока возвращение в Украину не станет возможным без военной угрозы", – отметил Таро.

В целом, по словам представителя эстонского правительства, полная отмена временной защиты пока не рассматривается. Этот вопрос, как утверждает Таро, можно будет поднять только после завершения войны. "К сожалению, сейчас невозможно предсказать, когда это произойдет", – добавил он.

Что означает временная защита

Статус временной защиты был введен ЕС после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он позволяет украинцам без прохождения полной процедуры предоставления убежища:

легально проживать в странах ЕС;

работать;

учиться;

пользоваться медицинской помощью и социальными услугами.

Согласно действующим правилам, временная защита действует до марта 2027 года. По данным Еврокомиссии, в настоящее время таким статусом пользуются более 4,3 млн украинцев в странах Европейского Союза.

Украинские беженцы спасли демографическую статистику Эстонии

Беженцы в Эстонии (а это в основном украинцы) стали главным фактором, позволившим стране избежать еще большего сокращения населения. Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс, комментируя итоги 2025 года, заявил, что без украинцев демографическая ситуация в стране была бы значительно хуже.

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2020–2025 годах население страны увеличилось на 31 856 человек. При этом этот прирост полностью обеспечен миграцией: за шесть лет в страну приехало примерно на 63 тыс. человек больше, чем выехало. Значительную часть этого миграционного прироста составили украинцы, прибывшие после начала полномасштабной войны.

В то же время естественная динамика населения остается отрицательной. Рождаемость в Эстонии продолжает падать, а смертность превышает количество рожденных. В результате только за 2025 год естественное сокращение населения составило 9 250 человек. Именно поэтому, подчеркивает Эаметс, без притока украинских беженцев демографические показатели были бы гораздо хуже.

Экономист также отмечает, что дальнейшая демографическая ситуация в Эстонии в значительной степени будет зависеть от того, какое решение примут украинцы после окончания войны. Если значительная часть беженцев вернется домой, страна вновь столкнется с острой проблемой сокращения населения, которую в настоящее время невозможно компенсировать только за счет рождаемости.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Европейский Союз должен разработать финансовую программу поддержки для украинских беженцев, получивших временную защиту, выделяя им средства на приобретение жилья в Украине. Возвращение украинцев домой, по мнению Лубинеца, стимулировала бы сумма не менее 10-12 тысяч евро.

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