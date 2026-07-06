Россия массированно ударила по Киеву ракетами и БпЛА: разрушен жилой дом, заблокированы люди

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах.

Видео дня

О взрывах и работе ПВО информировали в Telegram мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко. Отметим, что сначала на столицу полетели ракеты с баллистической траекторией. Противник осуществил комбинированную атаку, использовав различные средства поражения для перегрузки противовоздушной обороны.

Хронология событий

Сначала стало известно о частичном разрушении дома в Подольском районе. Чуть позже Кличко уточнил: в этой жилой многоэтажке на уровне 7–9 этажей оказались заблокированными люди.

По другому адресу пострадали гаражи; там загорелись автомобили, заявил Ткаченко.

По состоянию на 02:42 было известно еще об одном пожаре и повреждениях в нежилом здании, а также о возгорании авто в Подольском районе. Кроме того, обломки упали еще на один жилой дом.

В Голосеевском районе разгорелся пожар на территории нежилой застройки. По другому адресу произошло возгорание складского помещения и падение обломков на открытой территории.

В Дарницком районе обломки попали в нежилую застройку.

Примерно в 03:00 ночи к столице долетели крылатые ракеты и количество поврежденных локаций увеличилось.

Продолжение следует...