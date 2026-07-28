В Одесской области задержали начальника районного ТЦК по подозрению в получении взятки: что известно

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины провели процессуальные действия в отношении должностного лица одного из районных избирательных комиссий и избирательных штабов. Согласно информации, распространявшейся в социальных сетях, речь идет о начальнике районной избирательной комиссии в Доброславе, которого подозревают в получении взятки.

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Одесский областной ТЦК и СП официально сообщил о проведении процессуальных действий сотрудниками СБУ в отношении должностного лица одного из районных ТЦК и СП области. В то же время в сообщении не назвали имени фигуранта и не уточнили, о каком именно районном подразделении идет речь.

В центре комплектования подчеркнули, что руководство "оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий и установлении всех обстоятельств дела".

Что известно

Еще до появления официальной информации в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы задержании начальника районного ТЦК в Доброславе. Авторы постов утверждали, что чиновника задержали по подозрению в получении взяток, а также писали, что это произошло, когда он находился в автомобиле Range Rover.

После этого Одесский областной ТЦК и СП подтвердили факт проведения процессуальных действий, однако призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных сообщений правоохранительных органов, ведущих досудебное расследование.

Позиция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что занимают последовательную позицию в отношении борьбы с правонарушениями в своих рядах.

"Наша позиция остается последовательной и принципиальной: любые правонарушения в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы. Системная работа по очистке структуры от лиц, дискредитирующих службу, продолжается непрерывно", – отметили в учреждении.

Также в центре комплектования подчеркнули, что районные подразделения и областной ТЦК продолжают работать в штатном режиме. Представителей СМИ и общественность призвали дожидаться официальных сообщений уполномоченных правоохранительных органов и воздерживаться от распространения субъективных оценок и непроверенных сведений.

Напомним, в Украине начал действовать новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться напрямую через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-медицинскую комиссию.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине наряду с мобилизацией активно развивается рекрутинг в Силы обороны – добровольный подход, позволяющий выбирать должность и подразделение. Через цифровые сервисы кандидаты могут подавать заявки на вакансии, проходить отбор и даже влиять на место службы.

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