Теперь без ТЦК: как изменились правила добровольной мобилизации в Украине

В Украине начал действовать новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться напрямую через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-медицинскую комиссию.

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Об этом стало известно из сообщения Киевского городского ТЦК СП. Отныне взаимодействие добровольца происходит напрямую с выбранной им воинской частью.

Как это будет работать

Сначала, как сообщается, кандидат выбирает вакансию и проходит собеседование в части. Если решение положительное, он подает командиру заявление о желании служить в армии, и командир выдает направление на прохождение ВЛК.

После успешного прохождения комиссии доброволец прибывает в воинскую часть для оформления. При необходимости он проходит БЗВП.

Подчеркивается, что важным моментом является то, что с момента выдачи направления на ВЛК добровольца не могут принудительно мобилизовать в течение пяти дней.

Новый порядок касается только граждан, добровольно поступающих на военную службу в рамках мобилизации. При этом для тех, кто собирается служить по контракту, никаких изменений не предусмотрено.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР расследует обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном ТЦК попал в реанимацию с тяжёлыми травмами. Ему провели операцию, однако он через несколько дней скончался.

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