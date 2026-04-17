Что такое рекрутинг и чем он отличается от мобилизации: объяснение

В Украине наряду с мобилизацией активно развивается рекрутинг в Силы обороны – добровольный подход, который позволяет выбирать должность и подразделение. Через цифровые сервисы кандидаты могут подаваться на вакансии, проходить отбор и даже влиять на место службы.

Видео дня

Такой формат меняет саму логику попадания в армию. Об этом говорится в официальном портале Army.gov.ua.

Рекрутинг в армию предусматривает добровольный выбор вакансии, подачу заявки и прохождение отбора, подобно гражданскому трудоустройству. Кандидат самостоятельно выбирает несколько вариантов должностей в приложении "Резерв+", готовит резюме и подает заявку. Важно указывать не только военный, но и гражданский опыт, ведь он может быть ключевым для определения роли в подразделении.

В отличие от этого, мобилизация является обязательным процессом, во время которого граждане призываются в армию по решению государства. В то же время даже в рамках мобилизации можно попробовать попасть в конкретную часть – для этого нужно написать заявление на имя ее командира.

Контрактная служба также имеет свои особенности. Кроме заявления, необходимо получить рекомендательное письмо и обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Такое письмо имеет ограниченный срок действия – один месяц.

Отдельно различают приоритетные и неприоритетные подразделения. В последние попасть сложнее – решение о новобранцах согласовывает Генеральный штаб. Узнать статус подразделения можно уже во время собеседования.

В случае, если ТЦК игнорирует рекомендательное письмо и направляет в другое подразделение, советуют обращаться к представителю выбранной части или в службу поддержки рекрутинговой платформы.

Контрактная служба может длиться от одного года (для молодежи или отдельных специалистов) до пяти лет и более – в зависимости от категории военнослужащего и специальности. Во время военного положения также предусмотрены более короткие контракты для медиков и психологов.

Таким образом, рекрутинг становится альтернативой классической мобилизации, давая больше возможностей для осознанного выбора и более эффективного использования навыков граждан в армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!