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В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном: его задержали. Фото

Михаил Левакин
Расследование
3 минуты
4,3 т.
В Одесской области майор заставлял военных строить ему особняк с бассейном
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В Одессе командира воинской части подозревают в превышении служебных полномочий. По данным правоохранительных органов, он привлекал подчиненных военнослужащих и служебный транспорт к строительству собственного дома.

Соответственно, военного командира задержали. Об этом 29 июля сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Что известно о деле

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Правоохранительные органы установили, что командир воинской части (майор) превышая свои полномочия и служебные полномочия, в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчиненных военнослужащих к строительству собственного дома в Подольском районе.

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Помимо личного состава, командир для собственных нужд использовал даже военный транспорт. Руководитель "заботился о собственной выгоде и не беспокоился о том, что это снижает боеспособность воинского формирования и подрывает авторитет государства", считают правоохранители.

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Интересно, что противоправную деятельность военнослужащего документировали вместе со следователями сотрудники управления миграционной полиции.

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Правоохранители провели ряд обысков и, "собрав достаточно доказательств", задержали военного командира. Ему сообщили о подозрении.

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Подозреваемому инкриминируется ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса – то есть превышение полномочий военнослужащим, повлекшее существенный ущерб (в условиях военного положения). Согласно санкции статьи, данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Мера пресечения в отношении задержанного командира пока не избрана. Расследование продолжается.

В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном

Преступления военнослужащих

Как сообщал OBOZ.UA, двум бойцам медицинской роты полка "Скеля", которые избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области, сообщили о подозрении. Инцидент произошел в мае 2026 года, когда военнослужащих выписали из больницы из-за "нарушения установленного режима" и отправили в медицинскую часть подразделения.

Также сотрудники Государственного бюро расследований задержали и предъявили подозрение младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

А тем временем музыканта-саксофониста и военнослужащего Андрея Бармалея, которого называли "гением саксофона", обвинили в сексуальных домогательствах к пиар-менеджеру Алине Галицкой. После того как об этом стало известно, джазовое сообщество Fusion Jams объявило о прекращении сотрудничества с артистом, а "Культурные силы", где Бармалей проходит службу, пообещали провести служебную проверку и применить дисциплинарное взыскание.

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