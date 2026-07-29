В Одесской области майор заставлял военных строить его особняк с бассейном: его задержали. Фото

В Одессе командира воинской части подозревают в превышении служебных полномочий. По данным правоохранительных органов, он привлекал подчиненных военнослужащих и служебный транспорт к строительству собственного дома.

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Соответственно, военного командира задержали. Об этом 29 июля сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Что известно о деле

Правоохранительные органы установили, что командир воинской части (майор) превышая свои полномочия и служебные полномочия, в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчиненных военнослужащих к строительству собственного дома в Подольском районе.

Помимо личного состава, командир для собственных нужд использовал даже военный транспорт. Руководитель "заботился о собственной выгоде и не беспокоился о том, что это снижает боеспособность воинского формирования и подрывает авторитет государства", считают правоохранители.

Интересно, что противоправную деятельность военнослужащего документировали вместе со следователями сотрудники управления миграционной полиции.

Правоохранители провели ряд обысков и, "собрав достаточно доказательств", задержали военного командира. Ему сообщили о подозрении.

Подозреваемому инкриминируется ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса – то есть превышение полномочий военнослужащим, повлекшее существенный ущерб (в условиях военного положения). Согласно санкции статьи, данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.

Мера пресечения в отношении задержанного командира пока не избрана. Расследование продолжается.

Преступления военнослужащих

Как сообщал OBOZ.UA, двум бойцам медицинской роты полка "Скеля", которые избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области, сообщили о подозрении. Инцидент произошел в мае 2026 года, когда военнослужащих выписали из больницы из-за "нарушения установленного режима" и отправили в медицинскую часть подразделения.

Также сотрудники Государственного бюро расследований задержали и предъявили подозрение младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

А тем временем музыканта-саксофониста и военнослужащего Андрея Бармалея, которого называли "гением саксофона", обвинили в сексуальных домогательствах к пиар-менеджеру Алине Галицкой. После того как об этом стало известно, джазовое сообщество Fusion Jams объявило о прекращении сотрудничества с артистом, а "Культурные силы", где Бармалей проходит службу, пообещали провести служебную проверку и применить дисциплинарное взыскание.

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