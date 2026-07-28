ГБР сообщило о подозрении двум бойцам "Скалы", которые избили и незаконно удерживали двух побратимов в Кировоградской области

Двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые избили и незаконно удерживали двух побратимов в Кировоградской области, сообщили о подозрении. Инцидент произошел в мае 2026 года, когда военнослужащих выписали из больницы из-за "нарушения установленного режима" и отправили в медицинскую часть подразделения.

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После этого подозреваемые решили самостоятельно их "наказать" за нарушение дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как осуществлялось насилие

Следствие установило, что злоумышленники нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем закрыли в хозяйственном здании, где продолжили издевательство. Один из военнослужащих упал в обморок. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Другого потерпевшего незаконно удерживали почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

На сегодняшний день оба фигуранта задержаны. Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательством над несколькими лицами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Подробности от прокуратуры

В специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона констатировали, что "насилие по отношению к побратимам не имеет ничего общего с военной дисциплиной и не может быть оправдано никакими обстоятельствами". Также в ведомстве утверждают, что реагируют на каждый факт жестокого обращения в военной среде и обеспечивают привлечение виновных к ответственности.

По данным прокуратуры, в мае 2026 года 30-летний водитель-электрик и 28-летний санитарный инструктор медицинской роты штурмового полка "Скала", возмутившись тем, что двое военнослужащих были досрочно выписаны из лечебного учреждения за нарушение режима, "решили их наказать".

Подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям, демонстрируя свое физическое преимущество и силу.

Напомним, военнослужащему, подозреваемому в избиении капеллана и подполковника во время службы в полку "Скала", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о двух отдельных эпизодах насилия, произошедших в Харьковской области в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в марте этого года, во время прохождения базовой военной подготовки, скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое умерших были военнослужащими именно полка "Скала".

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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