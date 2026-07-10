Избил капеллана и подполковника: ГБР задержало военнослужащего "Скалы" за насилие над коллегами. Видео

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и предъявили подозрение младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Оба инцидента произошли в мае и июне прошлого года.

Что известно

По данным ГБР, первый подобный инцидент произошел в мае возле одного из сел Изюмского района.

"К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи. Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. У потерпевшего диагностировали сотрясение головного мозга и перелом челюсти.

Второй эпизод произошел в июне в городе Барвинково. Военнослужащий напал на подполковника, сбил офицера с ног, после чего наносил ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав пострадавшему ребро.

Военнослужащий уже задержан, ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 УКУ). Ему грозит 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что предшествовало

По данным журналистов издания "Бабель", только за период с конца осени 2025 года до весны 2026-го удалось подтвердить как минимум 26 смертей среди новобранцев. Речь идет преимущественно о молодых и физически здоровых мужчинах, не имевших серьезных хронических заболеваний. Большинство из них умерли от пневмонии, однако родственники почти единодушно заявляют о несвоевременном или ненадлежащем оказании медицинской помощи.

ГБР по этому поводу начало досудебное расследование нарушений в полку. Основанием стали обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП. По словам военнослужащих, проходивших подготовку в "Скале", тех, кто пытался сбежать или открыто выражал недовольство, могли подвергать физическому наказанию. В показаниях фигурируют истории о стрельбе по беглецам, избиениях и серьезных травмах.

Омбудсмен Ольга Решетилова утверждает, что о "сложной ситуации" в 425 ОШП "Скала" она узнала еще весной прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в марте этого года, во время прохождения базовой военной подготовки, скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое погибших были военнослужащими именно полка "Скала".

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