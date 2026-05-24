В Одессе взорвался автомобиль: есть пострадавшие, в СБУ сообщили о теракте. Фото

В Приморском районе Одессы, на улице Университетской, взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека, которые находились в салоне машины.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области. Силовики квалифицировали произошедшее как теракт.

Что известно

Пострадавшие были безотлагательно госпитализированы. Силовики совместно с правоохранителями проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, которые к нему причастны .

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины "Теракт". Детали не сообщаются.

