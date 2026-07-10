Украина призвала Совбез ООН "прекратить паралич" по поводу войны

Украина призвала членов Совета Безопасности ООН "прекратить паралич" в отношении российской агрессии и безотлагательно вынести на рассмотрение проект резолюции о немедленном прекращении огня. Такой шаг станет четким сигналом поддержки справедливого и прочного мира.

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Вместе с тем украинская сторона призвала международных партнеров не ослаблять военную помощь и назвала её ключевым условием для восстановления мира и защиты жизней. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, передает "Укринформ".

Украина настаивает на решительных шагах Совбеза ООН

"Паралич Совета Безопасности ООН в вопросе преступлений России должен быть преодолен международным сообществом, которое до сих пор уважает основанный на правилах международный порядок. Поэтому мы вновь призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня", – подчеркнул он.

Заместитель постоянного представителя добавил, что принятие такой резолюции станет четким сигналом международной поддержки восстановления справедливого и прочного мира в Украине.

Кроме того, дипломат призвал партнеров и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, подчеркнув, что именно такая поддержка является не проявлением эскалации, а "единственной действенной стратегией восстановления мира и спасения жизней".

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев продолжает демонстрировать готовность к прямым переговорам с Россией ради "справедливого и прочного мира". По его словам, как и раньше, Украина считает прекращение огня вдоль линии фронта приемлемой отправной точкой в дипломатии, поэтому мир по линии фронта уже является большим компромиссом со стороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря заявил, что Америка поддерживает Украину и её народ в защите своего суверенитета перед лицом российской агрессии. Там считают, что время не на стороне России, поэтому ей следует пойти на соглашение с Киевом.

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