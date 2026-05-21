Украли у ВСУ 71 млн грн: СБУ и БЭБ разоблачили дельцов, которые подделывали документы и кормили военных просроченным. Фото

Силовики Службы безопасности Украины и детективы Бюро экономической безопасности при содействии министра обороны Украины Михаила Федорова разоблачили масштабную схему хищения госбюджета на госзакупках для армии. Злоумышленники присвоили более 71 млн грн на поставке оптовых партий индивидуальных рационов питания для украинской армии в течение 2022–2024 годов.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как стало известно, в деле фигурирует экс-глава Департамента государственных закупок Минобороны.

Что известно

По данным СБУ, когда фигурант находился в должности, то привлек к незаконной деятельности трех руководителей аффилированных коммерческих структур. В то же время генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что директор одной из фирм вместе с заместителем обеспечили поставки в армию некачественных ИРХ на 62,5 млн грн, а руководитель другой компании – еще на 8,6 млн грн.

"Заключая договоры с бизнесом, чиновник "забыл" внести туда пункт об обязательной проверке качества товара – поэтому некачественная продукция беспрепятственно дошла до военных", – сказал Кравченко, и добавил, что в армии начали жаловаться на поступления.

Общая сумма заключенных договоров составила почти 400 млн грн, говорят в силовом ведомстве. Продукция не соответствовала требованиям ДСТУ и установленным нормам продобеспечения армейцев.

Таким образом, как говорят в СБУ, дельцы удешевили для себя стоимость товаров, а полученную "разницу" поделили между всеми участниками схемы. Это подтвердила найденная и изъятая во время обысков документация с доказательствами преступлений, а также информация в смартфонах и компьютерах.

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали в Киевской области дельцов, которые под прикрытием благотворительных фондов зарабатывали на "уклонистах". Стоимость "услуг" составляла 16 тысяч долларов США. Теперь подозреваемым грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от антидемпинговой пошлины, которая нанесла государству ущерб на 9,8 млн грн. Ее суть заключалась в фальсификации страны происхождения товара, что позволяло избегать уплаты пошлин и НДС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!