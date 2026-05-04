СБУ задержала корректировщика ударов России по Запорожью, который маскировался под пожилого мужчину. Фото

В Запорожье разоблачили еще одного агента РФ, который передавал врагу координаты украинских военных. Мужчина пытался избежать разоблачения, маскируясь под пожилого человека.

Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, задержанным оказался 45-летний местный житель, который скрывался от мобилизации. Он попал в поле зрения российских спецслужб после поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

После вербовки мужчина начал выполнять задание куратора от ФСБ. Его основной задачей было выявление позиций подразделений Сил обороны Украины в прифронтовом Запорожье.

Чтобы не вызывать подозрений во время разведывательных выходов, агент использовал маскировку. Он имитировал сутулость, отрастил бороду и носил одежду, характерную для пожилых людей.

В таком виде он обходил улицы города и фиксировал нужные локации.

После сбора информации мужчина возвращался домой, где обобщал данные. Он готовил текстовые сообщения с описанием местности и точными координатами.

Эту информацию агент передавал своему куратору, способствуя подготовке воздушных атак РФ по городу.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.

Во время обыска у него изъяли смартфон и планшет, которые содержат доказательства сотрудничества с врагом. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских военных.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на агента ФСБ, которого силовики задержали в мае прошлого года в Днепропетровской области. Агент корректировал вражеский огонь во время боев на Новопавловском направлении, когда российские силы хотели прорваться к админгранице области.

В то же время в Одессе силовики СБУ задержали агента российской ФСБ, которая готовила убийство одного из командиров Сил спецопераций Украины. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

