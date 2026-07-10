Deutsche Welle в материале Ксении Польской о НАТО отмечает, что саммит в Анкаре закрепил новую роль Европы и Украины.

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Генсек НАТО Рютте, звертаючись до Зеленського, визнав ефективність українських ударів по російській енергетичній та оборонній інфраструктурі в глибині території РФ, назвавши ці успіхи "надзвичайно важливими з військового погляду" й зазначивши, що Україна змінює ситуацію і на лінії фронту.

DW підкреслює:

"Масове застосування дронів у війні Росії проти України – один із головних чинників, що змусили Альянс переглянути власні підходи до ведення війни.

І те, чого НАТО лише вчиться, Україна вже кілька років застосовує на полі бою.

Саме тому одним із найпомітніших підсумків саміту стала зміна самої логіки розмови про роль Києва в новій архітектурі безпеки".

Члени Альянсу вперше закріпили в декларації, що Україна "робить внесок у безпеку євроатлантичного простору".

Зеленський ще на Форумі оборонної промисловості замість звичного аргументу про те, що Україна потребує захисту, запропонував подивитися на питання членства інакше:

"Невже правильно залишати поза НАТО країну і народ із таким рівнем оборонного потенціалу?" – за його словами, якщо Україна вже має такі можливості та досвід сучасної війни, то вони мають стати частиною колективної оборони, адже

"Україна в НАТО – це джерело надзвичайних оборонних можливостей".

Тобто, як слушно вказує DW, "йшлося вже не стільки про те, чим корисне для України НАТО, скільки про те, чим корисна для НАТО Україна".

Трамп [відомий любов’ю-повагою до "сильних козирів"] на зустрічі із Зеленським, оголошуючи, що надасть Україні ліцензію на виробництво ракет до ЗРК Patriot, зокрема, сказав:

"Робіть самі. Більшість країн не змогли б цього зробити. <…> Але українці – дуже винахідливі".

Знову в зв’язку з цим нагадаю й інший історичний текст:

"Ще 24 лютого я звернувся до вас із абсолютно зрозумілим, логічним проханням. Допомогти закрити наше небо. У будь-якому форматі. Ми не почули ясну відповідь.

Україна зверталась до вас по літаки. Але нам поки що не дали нам жодного.

Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді…

А єдине, що я від вас вимагаю... Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО."

(Із звернення Президента України до НАТО 24 березня 2022 року)