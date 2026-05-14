Корректировали российские удары по Киеву и Запорожью: СБУ задержала двух 'идейных' агентов РФ. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух идейных российских агентов, которые корректировали воздушные атаки врага по Киеву и Запорожью. По данным следствия, подозреваемые поддерживали вражескую агрессию и ожидали оккупации Украины.

Видео дня

Об этом в четверг, 14 апреля сообщили пресс-службы СБУ и генпрокуратуры. Оба агента действовали отдельно, однако были связаны одним куратором из ФСБ, используя для конспирации анонимные чаты в мессенджерах.

Что известно о задержанных

Как сообщается, один из агентов – житель Киевской области. По заданию российских спецслужбистов, он обходил территории возле Киева, разыскивая места расположения зенитно-ракетных комплексов и радаров. Собранные данные он обозначал на электронных картах и передавал в Россию.

Другой агент работал водителем в одном из почтовых отделений в Запорожье. Во время поездок по региону он фиксировал перемещение украинской боевой техники и пытался установить вид и ее количество, которая направлялась на передовую, в том числе и отслеживая колонны.

Силовики СБУ задокументировали преступления агентов и задержали их обоих. Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами работы на российские спецслужбы. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения";

ч. 3 ст. 114-2 "Несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения".

Напомним, ранее в Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по областному центру. По данным следствия, мужчина работал вместе с женой, которую разоблачили еще в январе этого года.

Кроме этого силовикам удалось разоблачить и поймать другую агентку ФСБ в собственном прифронтовом подразделении. По данным следствия, она передавала врагу информацию об оперативных разработках и работниках украинской спецслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье разоблачили агента РФ, которыйпередавал врагу координаты украинских военных. Мужчина пытался избежать разоблачения, маскируясь под пожилого человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!