В Одессе мужчина ранил ножом военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий: все подробности

В Одессе 14 февраля неизвестный мужчина напал с оружием на военнослужащего ТЦК, когда группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Мужчина вместо документов достал нож и ранил одного служащего ТЦК.

Пока другие члены группы оказывали помощь пострадавшему, остановленный мужчина сбежал от них. Об этом официально сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Что произошло

"В Приморском районе Одессы совместная группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Однако, еще до начала процедуры проверки, лицо совершило вооруженное нападение, применив нож. В результате вооруженного нападения один из военнослужащих получил ранения. Приоритетом для личного состава группы стало оказание неотложной помощи раненому коллеге и спасение его жизни, чем воспользовался нападающий для побега с места происшествия", – рассказали в ТЦК.

Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали, и сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное, уверяют служащие ТЦК.

В учреждении отметили, что "продолжаются следственные действия и мероприятия по установлению местонахождения и задержанию нападавшего".

Реакция на событие

"Подчеркиваем: любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы. Каждый военнослужащий, который работает в составе групп оповещения, выполняет государственную задачу. Силовое противодействие законной деятельности войска – это прямое посягательство на стабильность обороны страны", – отдельно заявили в Одесском ТЦК.

Однако подавляющее большинство комментариев к сообщению учреждения негативная, поскольку в ТЦК не обнародовали фото или видео с места событий. Причем большинство негативных комментариев принадлежит украинским военным.

Работникам Центра напоминают, что их обязали носить и использовать нагрудные видеокамеры. Если бы служащие ТЦК показали видео с места событий, возможно, им бы оперативно помогли установить личность нападавшего.

Другие факты нападения на людей из ТЦК

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Черкассах произошло нападение на военнослужащих ТЦК и правоохранителей во время проведения мероприятий оповещения граждан. Там мужчина бросил в служащих боеприпас, в результате чего прогремел взрыв – официальные фото и видео с места событий смотрите здесь.

В Харькове мужчина также напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

