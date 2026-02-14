'С днем Святого Валентина всех!' Певец MELOVIN объявил о разрыве со своим женихом-военнослужащим Петром. Фото

Украинский певец MELOVIN сообщил о расставании с женихом, с которым обручился в ноябре прошлого года. Артист поделился этой новостью в субботу, 14 февраля, в День святого Валентина.

О разрыве с женихом-военнослужащим Петром MELOVIN объявил в Instagram Stories, а также в Threads. "Мы разошлись", – написал певец.

Он опубликовал фото с обручальным кольцом в руке и поблагодарил экс-возлюбленного за опыт.

Певец обратился к медиа, отметив, что для своего спокойствия и спокойствия Петра он ничего не будет комментировать. MELOVIN призвал "воздержаться от допросов".

"С днем Святого Валентина всех!" – написал он.

Отметим, что экс-жених MELOVIN Петр Злотя прямо не комментировал расставание с певцом, но опубликовал серию Instagram Stories, в которых говорил о необходимости всегда ставить себя на первое место и "не жертвовать собой ради любви".

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2025-го года украинский певец MELOVIN объявил о помолвке: артист сообщил, что получил предложение руки и сердца от своего партнера, военного Вооруженных сил Украины. Знаковые кадры были сделаны на Майдане Независимости в Киеве – месте, которое певец назвал символом борьбы за свободу.

Согласно информации, которую MELOVIN распространил в соцсетях, его возлюбленный – Петр Злотя, инструктор и парамедик Вооруженных сил Украины. Подробности их истории любви артист не раскрывал.

