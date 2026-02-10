В Черкассах мужчина бросил боеприпас в работников ТЦК и полиции: произошел взрыв. Фото и видео

В Черкассах произошло нападение на военнослужащих ТЦК и правоохранителей во время проведения мероприятий оповещения граждан. Мужчина бросил в их сторону боеприпас, в результате чего прогремел взрыв.

Злоумышленника задержали, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в полиции Черкасской области и Черкасский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел 9 февраля в районе улицы Елены Телиги. Во время проверки документов совместный патруль военнослужащих ТЦК и СП и Национальной полиции остановил мужчину, который отказался предоставить военно-учетные документы.

По данным правоохранителей, он вел себя агрессивно, начал ругаться и бросил в сторону силовиков боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего – им оказался 55-летний местный житель. При силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ст. 348 УК – покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

"Каждый такой факт получит надлежащую правовую оценку, а виновные лица будут нести строгую ответственность согласно действующему законодательству Украины", – отметило руководство Черкасского областного ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

