В Украине все работники ТЦК с 1 сентября должны носить бодикамеры: что стоит знать об изменениях

С 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Он заявил, что таким образом оборонное ведомство усиливает прозрачность работы центров комплектования.

Что предусматривает нововведение

По словам главы Минобороны, если сотрудники ТЦК и СП нарушат определенные правила фиксации, за это предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", – заверил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас обеспеченность сотрудников ТЦК средствами фиксации составляет около 85%. Но продолжается работа по закупке дополнительных средств.

Какие инциденты с ТЦК предшествовали нововведению

12 июля в Волынской области мужчина с лопатой набросился на представителей ТЦК, нанеся одному из них забойные раны. Такой была р еакция военнообязанного гражданина на требование предъявить военно-учетные документы.

25 июля в Полтавской области группа гражданских лиц совершила нападение на микроавтобус работников ТЦК. В результате таких действий транспорт получил повреждения.

1 августа в Виннице произошел конфликт между ТЦК и местными жителями. Люди собрались возле стадиона и требовали выпустить мужчин, которые там находились.

В то же время в Николаеве во время проверки военно-учетных документов мужчина прыгнул с моста и погиб. А в Черкассах военнообязанный выпрыгнул из окна во время прохождения ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что даже во время военного положения в Украине работники ТЦК обязаны действовать исключительно в рамках закона. Он отметил, что они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!