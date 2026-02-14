'Плавают' целые села: на Харьковщине потепление вызвало подтопление в трех районах. Фото

В Харьковской области продолжается ликвидация последствий подтопления в трех районах. Частные дома, приусадебные участки и местами дороги подтопило в Изюмском, Берестинском и Харьковском районах.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. По информации Олега Синегубова, это произошло в результате длительных дождей, таяния снегов и глубоко промерзшего грунта.

Подтопление на Харьковщине

Повышенный уровень воды, по сообщению чиновника, фиксируют в городах Изюм, Барвенково, Южное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка.

"С самого утра спасатели и коммунальные службы непрерывно работают, чтобы помочь людям: откачивают воду из дворов, прочищают ливневую канализацию и водоотводные канавы, обеспечивают проезд по дорогам", – информирует глава ХОГА.

Чиновник подчеркнул, что ситация на местах и уровень воды в населенных пунктах находится под мониторингом. Работы будут продолжаться, пока ситуация полностью не стабилизируется.

"Прошу жителей пострадавших общин быть осторожными: по возможности не передвигаться по подтопленным участкам, не оставлять автомобили в местах, где может накапливаться вода, и сообщать местные власти или коммунальные службы, если ситуация осложняется", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра заявили о том, что в результате полярной плюсовой температуры может повыситься уровень воды в реках. Погодные условия, по их словам, будут определять поле пониженного давления от циклона над Западной Европой итеплый воздух с южных направлений.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит заявлял, что сильных морозов за две недели до завершения зимы пока не ожидается. Несмотря на то, что наблюдается тенденция к повышению температуры, незначительные похолодания до сих пор останутся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!