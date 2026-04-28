Уничтожение украинской идентичности и милитаризация детей: в Украине заочно будут судить заместителя министра образования РФ. Фото

В Украине заочно будут судить заместителя министра науки и высшего образования страны-агрессора России Андрея Омельчука. Российскому чиновнику предъявлено обвинение в милитаризации детей и уничтожении украинской идентичности.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, Офис генпрокурора уже направил в суд обвинительный акт в отношении российского чиновника.

Суть обвинений

"Речь идет об одном из ключевых организаторов системного уничтожения украинского образования на временно оккупированных территориях. Ему инкриминируется соучастие в изменении границ территории и государственной границы Украины. Но по сути – это о другом. О попытке изменить не только границы, но и сознание украинских детей", – объяснил Руслан Кравченко.

Именно под кураторством Омельчука украинские школы и вузы на ВОТ принудительно переводятся на российские стандарты. Речь идет о перерегистрации учебных заведений, замене образовательных программ, а также вытеснении из них украинского языка, истории и культуры.

"Мы видим, как системно образование превращают в инструмент ассимиляции и милитаризации детей на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Через так называемые "перевоспитательные" лагеря, военизированные движения "Юнармия", "Движение первых", "Воин", детей привлекают к идеологической обработке, учат обращению с оружием и заставляют присягать на верность государству-агрессору", – добавил глава ОГПУ.

Планы оккупантов

Руслан Кравченко отметил, что по планам Москвы, до 2030 года количество участников вышеупомянутых движений должно расти на 250 тысяч ежегодно.

"В частности за счет 1,6 млн детей, находящихся в оккупации. Часть из них прямо готовят к службе в вооруженных силах РФ. С 2019 по 2025 год в "Юнармию" привлечено не менее 6 тысяч украинских детей. Известны случаи, когда после достижения совершеннолетия они воевали против собственного государства. Мы квалифицируем эти действия как военные преступления", – подчеркнул генпрокурор.

Руслан Кравченко добавил, что в целом украинские ювенальные прокуроры уже сообщили о подозрении 18 людям, которые обеспечивали эти процессы. Всего в этой категории 30 подозреваемых, двое из которых уже осуждены.

Судебные дела

Как сообщал OBOZ.UA, экс-преподавательницу Херсонского национального технического университета будут судить за коллаборационную деятельность во время временной оккупации города. Женщину обвиняют в пособничестве государству-агрессору и внедрении образовательных стандартов РФ в захваченном Херсоне – бывшая декана факультета добровольно согласилась сотрудничать с оккупационной администрацией.

Судебное разбирательство в отношении российского военнослужащего, которого обвиняют в расстреле пленного украинского пограничника, начнут на Сумщине. Речь идет о морпехе вооруженных сил РФ с позывным "Бурят", которого украинские военные взяли в плен на следующий день после совершения преступления.

