Экс-преподавательницу ХНТУ будут судить за внедрение образовательных стандартов РФ во время оккупации Херсона

Экс-преподавательницу Херсонского национального технического университета будут судить за коллаборационную деятельность во время временной оккупации города. Женщина обвиняется в пособничестве государству-агрессору и внедрении образовательных стандартов РФ в захваченном Херсоне.

Об этом сообщает проект "Хочу к своим". По материалам следствия, бывший декан факультета добровольно согласилась сотрудничать с оккупационной администрацией.

В июле 2022 года ей предоставили псевдодолжность "первого проректора" незаконно созданного "Херсонского технического университета".

На этой должности обвиняемая организовывала образовательный процесс по стандартам государства-агрессора: проводила занятия на русском языке, выполняла функции заместителя председателя приемной комиссии, обеспечивала вступительную кампанию, согласовывала приказы о зачислении абитуриентов и внедряла учебные программы в соответствии с российским законодательством.

Специальное досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Херсонской области. Экс-преподавательница предстанет перед судом по ч. 3 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сотни осужденных коллаборантов в Украине тщетно ждут, пока их заберет Россия, ради которой они предали родину. Их профили собраны на отдельном сайте, созданном в рамках государственного проекта "Хочу к своим".

Каждый профиль оснащен таймером, который ведет отсчет времени с момента, когда тот или иной коллаборант выразил желание быть обменянным на украинцев, находящихся в неволе.

