Расстрелял пленного пограничника и сам попал в плен: на Сумщине будут судить российского морпеха. Фото

Судебное разбирательство в отношении российского военнослужащего, которого обвиняют в расстреле пленного украинского пограничника, начнут на Сумщине. Речь идет о морпехе вооруженных сил РФ с позывным "Бурят", которого украинские военные взяли в плен на следующий день после совершения преступления.

Видео дня

Обвинительный акт в отношении него направили в суд прокуроры Офиса Генерального прокурора. О ходе расследования также сообщили в Службе безопасности Украины. В ведомстве заявили, что следователи собрали доказательства участия российского военного в расстреле пленного пограничника во время боев на Сумщине.

Обстоятельства преступления

По данным следствия, военное преступление произошло 18 июня 2025 года вблизи поселка Мирополье в Сумской области. В тот день российская штурмовая группа атаковала позиции Сил обороны. Во время боя один из военнослужащих Государственной пограничной службы Украины попал в плен к оккупантам.

Как установили следователи, российские военные осознавали, что имеют дело с военнопленным. Однако это не остановило их. По материалам дела, военный с позывным "Бурят" вместе с другим оккупантом сначала допросили захваченного пограничника, а затем открыли по нему огонь.

"Бурят" служил старшим стрелком 2-й роты морской пехоты 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Следствие установило, что он вместе с сообщником расстрелял украинского военнопленного в упор из автоматов Калашникова. После этого они доложили по рации своему командованию о ликвидации украинского воина.

Хронология событий

Уже на следующий день после расстрела ситуация на участке фронта изменилась. Подразделения Сил обороны Украины выбили российских военных с занятых позиций. Во время боя украинские военные задержали одного из немногих уцелевших оккупантов – именно того морпеха с позывным "Бурят".

После захвата в плен он пытался отрицать свою причастность к убийству. Однако, как отметили в СБУ, следователи военной контрразведки смогли восстановить полную хронологию событий и задокументировали факт казни пленного украинского военного.

На основании собранных доказательств российскому военнослужащему объявили обвинение по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, повлекшие гибель человека, совершенные группой лиц. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что проект "Хочу жить" обнародовал список российских военнослужащих, которых перевели в штурмовые подразделения после дисциплинарных или уголовных нарушений. Большинство из них попали туда после так называемого СЗЧ – самовольного оставления части.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!