У близких Кропивы обнаружили недвижимость, автомобили и российские паспорта: появились подробности

У близких заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, фигурирующего в операции НАБУ и САП под названием "Карфаген", обнаружили недвижимость и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. СМИ также установили, что некоторые его родственники имеют или имели российские паспорта.

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При этом общая стоимость имущества, официально оформленного на близких Кропивы, превышает миллион долларов. Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, 42-летний Сергей Кропива, известный на записях НАБУ под псевдонимом "Канцлер", мог получать прибыль от "крышевания" мошеннических колл-центров. С прошлого года он работал заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора.

До этого, в 2023–2024 годах, Кропива был заместителем главы Одесской ОГА Олега Кипера и отвечал за направление цифрового развития. В 2022 году он работал в Офисе генпрокурора, где на тот момент Кипер возглавлял Киевскую городскую прокуратуру. До перехода на прокурорскую службу Кропива занимал руководящие должности в Киберполиции.

По данным СМИ, активное приобретение имущества его близкими началось в 2020 году. Именно тогда Кропива работал первым заместителем начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Бизнес родителей

На самого Кропиву за годы службы оформлена лишь приватизированная квартира в Золотоноше Черкасской области. В то же время значительно больше активов появилось у его матери Валентины Кропивы.

64-летняя женщина, вероятно, проживает в Золотоноше. Ранееона регулярно публиковала фотографии с сыном и внучкой, в частности с совместного отдыха на Кипре.

Впоследствии в соцсетях Валентины Кропивы появилось немало фотографий из США. На них она демонстрировала путешествия по Гавайям, поездки в горы, отдых в Лас-Вегасе и встречи с американскими знакомыми.

В то же время данных о собственном бизнесе у женщины нет. В группе для русскоязычных жителей американского Боулдера в штате Колорадо ее рекомендовали как мастера лечебного массажа.

О своих поездках между Украиной и США Валентина Кропива сама сообщала в соцсетях. В частности, в июле 2020 года она писала о возвращении из Соединенных Штатов в Украину.

Через несколько месяцев после этого, в 2020 году, женщина приобрела квартиру в киевском ЖК "Комфорт Таун" площадью 40 кв. м. Официально недвижимость обошлась ей в более чем 800 тысяч гривен, что на тот момент составляло свыше 30 тыс. дол.

В марте 2021 года Валентина Кропива снова улетела в США, а в сентябре того же года вернулась в Украину. В этот период у нее появилось зарегистрированное в Украине индивидуальное предпринимательство с основным видом деятельности – фотокопирование.

Сразу после возвращения из США, в ноябре 2021 года, Валентина Кропива приобрела земельный участок и дом в Лесниках под Киевом. На тот момент дом был готов лишь наполовину, а официально земля и недвижимость стоили около 5,5 млн грн, или более 200 тыс. дол.

В настоящее время особняк уже достроен, им пользуется Сергей Кропива, хотя в декларации он до сих пор указан как недостроенный.

В 2023 году мать чиновника приобрела Toyota RAV4 2022 года выпуска, а в 2025-м стала владелицей квартиры в ЖК "Файна Таун". За последнюю она официально заплатила 6,7 млн грн, что на тот момент составляло более 160 тыс. дол.

Активы в течение последних лет приумножались и у отца Кропивы, 65-летнего Василия. Его предпринимательская деятельность началась в 2021 году с индивидуальных предпринимателей в Золотоноше.

Сначала мужчина занимался оптовой торговлей, а впоследствии зарегистрировал ФЛП с видом деятельности "фотокопирование". В 2023 году он также стал совладельцем компании "Ортиго", которая торгует зерном. За 2023–2025 годы предприятие получило почти 3 млн грн чистой прибыли.

В то же время еще до начала этой бизнес-деятельности Василий Кропива осуществлял значительные финансовые операции. В частности, в 2020 году он одолжил Ирине Амелиной 3,7 млн грн, а в качестве гарантии возврата средств получил в залог ее дом в Одессе площадью 290 кв. м. Займ должен быть возвращен до 2030 года.

В 2024 году отец чиновника оформил право собственности на квартиру площадью 43,8 кв. м в киевском ЖК UNIT.Home, заплатив за нее почти 2 млн грн. Еще один объект он приобрел в 2025 году – это здание площадью 500 кв. м в Боярке под Киевом. Ее официальная стоимость составляла 2,5 млн грн, а сейчас там расположен фитнес-центр, который, по данным соцсетей, временно не работает.

С 2020 года Василий Кропива официально потратил на недвижимость в Киеве, Киевской области и Одессе около 250 тыс. дол. Вместе с имуществом его жены эта сумма достигает примерно $650 тысяч.

По данным следствия, официальных доходов семьи могло быть недостаточно для таких расходов. Правоохранители считают, что Сергей Кропива мог оформлять индивидуальных предпринимателей на родственников.

Жена Кропивы и ее родители

37-летняя жена Сергея Кропивы, Ирина, в 2023 году стала владелицей Mercedes-Benz GLE-Class 2023 года выпуска. За автомобиль она официально заплатила почти 5 млн грн, или более 130 тыс. дол.

Ирина Кропива также имеет статус предпринимателя. Ее ИП работает с 2020 года в сфере ресторанного бизнеса, а в марте 2026 года она основала компанию "Павер поинт", специализирующуюся на аренде оборудования.

В то же время журналисты обратили внимание на возможное российское гражданство Ирины. В телефонах других людей она фигурирует как Ирина Роговченко, а женщина с такими же ФИО, датой и местом рождения в 2004 году получила паспорт РФ в Республике Коми. В настоящее время этот документ недействителен.

Ее родители, Александр и Галина Роговченко, по данным источников, могут до сих пор оставаться гражданами РФ. 61-летняя Галина, родившаяся в Винницкой области, получила российский паспорт в 2003 году, а новый документ оформила в 2009-м. Он до сих пор числится действующим и подтверждается данными российской налоговой службы.

66-летний Александр Роговченко, уроженец Житомирской области, получил паспорт РФ в 2005 году. Его российское гражданство также подтверждается соответствующими данными.

Несмотря на это, в 2021 году Галина Роговченко стала владелицей трех помещений в ЖК "Файна Таун" общей площадью 31,7 кв. м. Официальная стоимость покупки превысила 2 млн грн, или 80 тыс. дол. на тот момент.

В ноябре 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения, Александр Роговченко приобрел в том же комплексе помещение площадью 41,5 кв. м за 3,3 млн грн, что составляло более 90 тыс. дол.

Еще одну квартиру площадью 47,5 кв. м он приобрел в июне 2025 года в ЖК "Грейт" на Днепровской набережной. Ее официальная цена составляла 1,3 млн грн, или более 30 тыс. дол.

Всю эту недвижимость тесть и теща Кропивы приобретали, имея гражданство РФ. По версии следствия, именно доходами российских родственников "Канцлер" мог планировать объяснять происхождение части украинских активов.

В то же время, согласно утечкам из баз данных, средства супругов на счетах в российских банках не соответствуют масштабам приобретенной ими недвижимости.

Что известно о "Музе" Кропивы

Елизавете Ивахненко, которую на записях НАБУ называют "Музой" Кропивы, – 24 года. Она окончила Одесскую юридическую академию и, по данным расследования, была близка к чиновнику.

В октябре 2025 года Ивахненко приобрела нежилое помещение площадью 150 кв. м в центре Киева, на Печерске. Его официальная стоимость составляла 7 млн грн, или более 160 тыс. дол.

В том же году на ее имя оформили Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска. Таким образом, только в течение 2025 года 24-летняя Ивахненко стала владелицей имущества общей стоимостью более 200 тыс. дол.

Что предшествовало

5 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Главным фигурантом расследования под названием "Карфаген" стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива. 6 сентября суд поместил Кропиву под стражу с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн.

Во время избрания меры пресечения для Кропивы прокурор САП в суде заявил, что тот действовал при "полной поддержке" генпрокурора Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС избрал меру пресечения и Елизавете Ивахненко, которая является фигуранткой дела о деятельности преступной организации в Офисе генпрокурора и легализации незаконно полученных доходов. Также суд взял под стражу водителя сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропивы Сергея Куцого.

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