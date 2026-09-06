"Муза" прокурора с плёнок НАБУ: что известно об одной из фигуранток операции "Карфаген"

Журналисты идентифицировали жительницу Одессы Елизавету Ивахненко как женщину, которую НАБУ в записях называет "Музой" в деле о деятельности преступной организации в Офисе генерального прокурора. На имя Елизаветы Ивахненко зарегистрирован Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, приобретённый в 2025 году за 60 тысяч долларов.

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Также у девушки есть нежилое помещение площадью 152 кв. м на Печерске. Об этом сообщил Антикоррупционный центр "МЕЖА", который заявил об установлении личности "Музы" по деталям из записей НАБУ и её профилю в соцсетях.

Что известно об Елизавете Ивахненко

Итак, Елизавета Ивахненко родом из Одессы и училась в Одесской юридической академии. В 2025 году она принимала участие в учебном визите украинских прокуроров в Рим, организованном Консультативной миссией Европейского Союза.

Отдельно журналисты обратили внимание на её страницу в Instagram. Профиль Ивахненко сейчас закрыт, однако на фотографии профиля остались детали, которые они сравнили с внешностью женщины на материалах НАБУ.

Среди таких деталей называют золотые украшения Messika. Именно об украшениях этого бренда "Муза" упоминает в обнародованных НАБУ записях. Также журналисты заявляют о сходстве чехла для телефона на фотографии с тем, который виден на материалах следствия.

Какое имущество связывают с "Музой"

На имя Ивахненко оформлен Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска. Автомобиль, как утверждают журналисты, был приобретён в 2025 году за 60 тысяч долларов.

Также речь идет о нежилом помещении площадью 152 кв. м на улице Малой Шияновской в Печерском районе Киева. "МЕЖА" оценивает его рыночную стоимость в 16,8 млн грн.

Кроме того, журналисты обратили внимание на недвижимость в Одессе. На имя матери Ивахненко оформлена квартира площадью почти 65 кв. м. Сама же Елизавета Ивахненко, как утверждается в материале, в 2026 году искала парковочное место в одесском жилом комплексе "Жемчужина" ориентировочной стоимостью $25–26 тысяч.

Что говорит следствие о "Музе"

НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, которую возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса генпрокурора. Правоохранители утверждают, что группа получала неправомерную выгоду за содействие деятельности мошеннических колл-центров и занималась легализацией полученных средств.

В материалах НАБУ участники фигурируют под псевдонимами "Канцлер", "Муза", "Камрад" и "Флеш". "Канцлер" был руководителем подразделения Офиса генерального прокурора, а "Муза" описывается как близкое к нему лицо. НАБУ обнародовало записи их разговоров в рамках расследования.

Также в рамках расследования операции "Карфаген" выявлен возможный механизм сбора и распределения средств, которые могли выплачивать мошеннические колл-центры за возможность работать без препятствий. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Канцлер" на записях НАБУ в спецоперации "Карфаген" — это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

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