Систематическое получение взяток: прокурор САП заявил, что Кропива занимался коррупцией еще на посту заместителя председателя Одесской ОГА

Заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Аппарата Генерального прокурора Сергей Кропива занимался коррупцией еще на посту заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. В частности, его подозревают в том, что он систематически получал взятки.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Речь идет о систематическом получении взяток с последующим распределением средств в пользу руководства Одесской ОГА. Ее в то время и по сей день возглавляет Олег Кипер, о котором ЦПК неоднократно писал ранее.

Прокурор САП отмечает, что Сергей Кропива начал заниматься коррупционной деятельностью еще на посту заместителя председателя Одесской областной администрации, то есть до перехода на работу в Офис генпрокурора.

Детали

В обнародованных записях переговоров от 2 февраля 2026 года Сергей Кропива во время разговора со своей сожительницей "Музой" (Елизавета Ивахненко) говорит следующее:

– "Спасибо Киперу, что забрал меня в Одессу. Сначала вообще не понимал, зачем я туда приехал. Если 15 умножить на 24, это сколько будет?…. Купил бы себе Ferrari…. Каждый месяц 15 рублей просто ту-ту…"

– "Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу ради самой работы. Надо, если делать, то все, блин. Почему я выбрал тебя? Потому что ты красивая, умная, целеустремленная. Будь ты просто серой мышкой, а я люблю только лучшее. Если уж трахать королеву, то как следует, воровать – так на миллион", – добавил Кропива.

Ранее сообщалось, что гражданку Елизавету Ивахненко из Одессы журналисты идентифицировали как женщину, которую НАБУ на записях называет "Музой" в деле о деятельности преступной организации в Офисе генпрокурора. На гражданку Ивахненко оформлен Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, приобретенный в 2025 году за $60 тысяч.

Напомним, что в рамках расследования операции "Карфаген" выявлен возможный механизм сбора и распределения средств, которые, предположительно, выплачивали мошеннические колл-центры за возможность работать без препятствий. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Канцлер" на записях НАБУ в спецоперации "Карфаген" — это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

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