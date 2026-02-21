Последнее дыхание зимы: синоптики сказали, где в Украине в субботу будет до 20 градусов мороза. Карта

В свои последние полноценные выходные зима проявит характер и ударит морозами. Особенно холодно будет в субботу, 21 февраля.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в большинстве областей будет сухо и с солнечными прояснениями.

В субботу в подавляющем большинстве регионов Украины ночью еще удержатся морозы, а днем будет теплее.

Так, в ночные часы ожидается -13...-18 градусов, а на севере местами мороз до -20. Днем столбики термометров поднимутся до -2...-9.

Немного теплее будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны. В этих регионах ночью ожидается 5-...-11 градусов, а днем от -2 до +3.

Теплее всего будет в Крыму. Ночью температура на полуострове будет колебаться около 0, а днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

По всей Украине будет стоять переменная облачность и будет преимущественно без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке страны ночью будет идти снег.

В северной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода на Киевщине

В Киеве и области 21 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром по области местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью -13...-18, местами до -20. Днем -3...-8.

В Киеве ночью 13-15 градусов мороза, днем -3...-5.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине завершается период самых интенсивных февральских морозов. Уже в воскресенье, 22 февраля, погода изменится: морозы ослабнут, а в воздухе появятся первые признаки мартовской погоды. В то же время выходные пройдут преимущественно без существенных осадков.

