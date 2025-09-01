Во Львове прошел парастас по Андрею Парубию: когда состоится чин похорон

Вечером в понедельник, 1 сентября, во Львове в Архикафедральном Соборе святого Юра состоялся парастас по бывшему спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию, которого убили 30 августа. Проститься с ним пришло много людей – родственники, знакомые и просто жители города.

Об этом сообщает "Суспільне". Также на парастасе присутствовали украинские политики и представители общественных организаций. Как пишет "Радио Свобода", панихида по Андрею Парубию в Соборе святого Юра продолжается.

"Мы с Андреем на пути со времен Оранжевой революции. Я еще была маленькой, а он был на передовой борьбы. Он умел вдохновлять и вести за собой. Нужно не предать его дело и бороться за ту Украину, какой она должна быть", – сказала народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина.

Врач Галина Лаврук, пациентом которой в 90-х годах был Андрей Парубий, поделилась воспоминанием, что он был очень мудрым человеком.

"Был великим государственником, вклад которого в независимость Украины просто трудно переоценить. Был великим воспитателем молодежи и политиком, который должен быть образцом во всем мире. Знала его лично. Очень меня поражала его любовь к дочери, он был прекрасным семьянином", – отметила она.

Воспоминаниями поделился и друг Парубия Тарас Родцевич, который знал его с 1988 года.

"Андрея я знал с марта 1988 года, с юношества. Он был очень волевым и решительным человеком. Был одним из основателей организации украинской молодежи "Спадщина". Андрей Парубий стал символом украинской борьбы, украинскости как таковой", – сказал Родцевич.

"Это человек, который отдал свою жизнь Украине; который занимался украинским делом еще в восьмидесятых, когда все еще было в подполье; который начал заниматься политикой еще в девяностых годах; был в первом созыве областного совета; который прошел две революции на Майдане", – отметил Остап Денисенко, участник "Солидарной молодежи Львовщины".

Прощание в Киеве

В Киеве на Майдане Независимости состоялось прощание с бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием. На площади собралось несколько сотен человек. Мероприятие сопровождалось минутами молчания и возложением цветов.

Среди присутствующих были пятый президент Петр Порошенко, народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", а также дипломаты, активисты и участники Революции достоинства.

Когда состоятся похороны Парубия

Чин похорон Андрея Парубия пройдет 2 сентября. Он начнется в 12:00 в том же месте – Соборе святого Юра.

Общегородская церемония прощания состоится на площади Рынок, возле Ратуши, ориентировочно в 13:30. Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.

Убийство Парубия

Неизвестный, который выглядел как курьер службы доставки, несколько раз выстрелил в Парубия около 12:00 субботы, 30 августа, посреди улицы во Львове. 54-летний политик скончался на месте происшествия.

Злоумышленник скрылся с места преступления. В сети появилось видео убийства: на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его ждал киллер.

Задержание предполагаемого убийцы произошло около полуночи 1 сентября. В Национальной полиции заявили, что правоохранители уже в течение 24 часов после нападения вышли на его след, а через 36 часов – задержали. Руководитель полиции Львовщины Александр Шляховский подтвердил, что задержан 52-летний житель Львова, который не имел постоянного места работы.

Мужчина использовал три разных автомобиля для преследования Парубия. После убийства он временно скрывался в Винниках. Мы также рассказывали, что задержанный, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет.

