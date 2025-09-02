Люди несут цветы: во Львове началось прощание с убитым Андреем Парубием. Видео

Во Львове началось прощание с народным депутатом, бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием, которого убили 30 августа из огнестрельного оружия. Политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Чин похорон Андрея Парубия начался в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра, передает "Суспільне Львів". Провести его в последний путь пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и горожане.

Люди несут цветы. Толпа начала собираться на территории храма более чем за час до начала.

Андрей Балуев был знаком с Парубием еще с 1990-х годов. Они дружили более трех десятков лет.

"Был в "Спадщине" вместе с другом "Волком" (Андреем Парубием, – Ред.). В "Спадщину" я попал из школы. Это был 1991 год, где-то осенью. Он был воспитателем, я был в рое "Черных парней". С того времени я его знаю. Мы близкие друзья. Шаг в шаг шли почти 35 лет по жизни", – рассказал он.

По словам Андрея Балуева, Андрею Парубию были "присущи вполне" все черты, присущие лидеру.

"Все его очень любили. За любое дело он брался и доводил до конца. Сейчас, к сожалению, не смог довести до конца, чтобы Украина выиграла войну, но мы будем бороться за это дело в его память", – говорит он.

Друг Андрея Парубия военный Петр Боднар говорит, что у него много воспоминаний о погибшем, ведь они немало прошли вместе.

"Мы росли и жили бок о бок всю жизнь, с юности глубокой: и "Спадщина", и горы-лагеря, и общественная деятельность, политическая деятельность. Мы все прошли вместе", – рассказал он.

По мнению Петра Боднара, самый важный и самый весомый поступок Андрея Парубия – это создание силового блока Майдана:

"Когда Грузия или Беларусь потеряли свой шанс, Украина не потеряла благодаря тому, что был Андрей, который создал эту Самооборону, которая противостояла "Беркуту" и не дала вернуть и распустить Майдан. Мы сохранили направление на самостоятельность и независимость. Сегодня я военный, я воюю только потому, что мы выстояли на Майдане и мы дальше можем бороться за свою независимость".

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявили план "Сирена" для его задержания.

1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

В полиции рассказали, что следствие не исключает российский след в убийстве Андрея Парубия. Преступление имеет признаки заказного характера, к нему могут быть причастны спецслужбы РФ, считают в СБУ.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра прошел парастас по Андрею Парубию. Проститься с политиком пришли родственники, знакомые и просто жители Львова.

