Не исключается российский след: в полиции рассказали о ходе расследования убийства Парубия. Видео

Правоохранители не исключают, что к убийству Андрея Парубия воЛьвове могут быть причастны спецслужбы России. Над делом работают несколько следственных групп, которые отрабатывают различные версии.

Видео дня

Подозреваемым является 52-летний житель Львова, который не работал курьером. Об этом сообщили на брифинге Нацполиции, СБУ и Львовской областной прокуратуры в понедельник, 1 сентября.

Как продвигается расследование

По словам правоохранителей, задержан подозреваемый – львовянин, который не имел постоянного места работы и не работал курьером службы доставки, несмотря на то, что убийцу описывали одетым как курьер Glovo.

Следствие не исключает, что подозреваемый поехал в Хмельницкую область для дальнейшего побега за границу.

Также на брифинге сообщили, что Парубий не обращался в Службу безопасности или Нацполицию о предоставлении ему государственной охраны.

Прокуратура будет просить меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

"У нас есть время. Он был задержан вчера, сегодня объявлено подозрение. Согласно законодательству, он должен быть доставлен в суд в течение 60 часов с момента задержания. То есть или сегодня, или завтра мы подадим ходатайство в суд", – сказал Мерет.

Дополняется...