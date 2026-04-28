Украинские полицейские ликвидировали канал поставки "наградного" оружия для одиозных политиков и пропагандистов России. Среди лиц, которые получали это оружие от главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, – Ким Чен Ын, Башар Асад, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Стивен Сигал, Юлия Чичерина, Владимир Соловьев, Александр Сидякин и Владимир Сальдо.

Об этом сообщила Нацполиция. Операцию по ликвидации канала провели в два этапа – в январе и апреле этого года.

Что известно

Отмечается, что было два источника, откуда поступало оружие: его похищали на временно оккупированных территориях Украины или незаконно ввозили из Словацкой Республики.

"Речь идет, в частности, о пистолетах типа "Глок" под патрон Флобера, которые после ввоза из Словакии переделывали в полноценное боевое оружие. В дальнейшем его реализовывали криминалитету, передавали незаконным вооруженным формированиям, а также использовали как инструмент "поощрения" лиц, не имеющих законного права на владение боевым оружием", – отметили в Нацполиции.

Как проходила спецоперация

Спецоперация "Черная гильза" проходила в два этапа. Так, механизмы контрабанды, маршруты поставки и участников организованной преступной группы разоблачили еще в январе этого года.

В рамках сотрудничества с правоохранительными органами Польши часть фигурантов, которые являются гражданами Украины, задержали на польской границе при попытке незаконного ввоза оружия на территорию этого государства. Оружие изъяли, обвинительные акты направили в суд в Польше.

Главарю так называемой "ДНР" Денису Пушилину следователи полиции в Украине сообщили о подозрении за военные преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Второй этап спецоперации по ликвидации канала поставки оружия провели в апреле этого года. Полицейские совместно с Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины провели более 30 одновременных обысков в Киеве, Киевской, Закарпатской и Сумской областях. Результат операции подтвердил масштаб нелегальных потоков оружия, которые направлялись на временно оккупированные территории.

Какое оружие изъято

"По результатам следственных действий изъято более 90 единиц огнестрельного оружия: автоматы, пулеметы, пистолеты и пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, в том числе крупнокалиберные, по меньшей мере семь гранатометов и противотанковых средств, десятки гранат, взрывателей и запалов, противотанковые мины ТМ-62М, артиллерийские боеприпасы калибра 30 мм, а также легкобронированный автомобиль "Тигр".

Отдельно изъято более 35 тысяч патронов различных калибров, более 150 гранатометных выстрелов, реактивные двигатели к ним, кумулятивные боевые части, дымовые шашки и другие взрывчатые элементы", – отметили в Нацполиции.

Отмечается, что часть оружия хранили в гаражах, жилых домах и транспортных средствах, другую часть – в специально оборудованных схронах на местности, координаты которых предоставляли сами фигуранты.

"Также изъяты поддельные документы, печати, удостоверения, техника и носители информации, которые использовались для прикрытия деятельности и организации логистики", – говорится в материале.

Сейчас назначен ряд экспертиз, по их результатам будет принято решение о новых подозрениях фигурантам.

Сейчас устанавливают всех участников схемы, маршруты перемещения оружия и конечных получателей.

