В Нацполиции рассказали, сколько оружия на руках у украинцев

По состоянию на 1 апреля во владении украинцев находится 1 166 001 единица зарегистрированного огнестрельного оружия. В то же время количество незарегистрированных единиц посчитать трудно, известно только цифры по изъятию оружия.

Видео дня

Об этом в интервью медиа рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский. Он заверил, что из того оружия, которое гражданам раздавали в начале полномасштабной войны, преступления не совершаются .

Что известно

Выговский отметил, что на территории государства зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств, в их владении находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и специальных средств.

Он сказал, что сложно посчитать, сколько на руках у украинцев незарегистрированного оружия, то есть так называемых трофеев, однако привел цифры по изъятию оружия и взрывчатых веществ.

"Всего с начала полномасштабного вторжения, с 2022 по 2026 год, изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысяч нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного, 2,4 тыс другого огнестрельного. Также 2,8 тыс гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тыс. кг взрывчатых веществ, 5,8 тыс. кг пороха. Ну то есть, как вы видите, довольно много", – отметил глава Нацполиции.

По его словам, оружие, то есть трофеи, забирают из прифронтовых регионов и везут преимущественно военные, и полиция изымает это оружие ежедневно. А также прилагает усилия, чтобы не допустить свободную утечку огнестрельного оружия.

"Для недопущения свободной утечки огнестрельного оружия проводится большое количество мероприятий – проведение оперативных закупок для перекрытия каналов сбыта; обеспечение деятельности блокпостов, благодаря скоординированным действиям полицейскими во взаимодействии с военнослужащими ВСП и НГУ; систематическое изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки", – заявил Выговский.

Относительно того оружия, которое гражданам раздавали для самозащиты в первые дни войны, в том числе Национальная полиция, Выговский заверил, что из него преступления не совершаются.

"Я могу на сегодняшний день четко сказать, что преступления из него не совершаются. То есть люди действительно это оружие держат для отпора", – сказал Выговский.

И добавил, что во время полномасштабной войны криминогенная ситуация в Украине стала сложнее, проблема защиты и безопасности граждан обострилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!