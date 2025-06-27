Сопротивлялся и пытался убежать: полиция задержала доверенное лицо Гусакова, которого подозревают в мошенничестве. Фото и видео

В пятницу, 27 июня, во время следственных действий по делу львовского активиста со спинальной мышечной атрофией (СМА) Назария Гусакова полицейские задержали его лучшего друга и доверенное лицо. Именно его карточку Гусаков использовал для сбора средств на свое лечение.

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Об этом сообщила источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. Отмечается, что во время обысков мужчина сопротивлялся и пытался убежать на авто.

При попытке побега друг Гусакова умышленно наехал на оперуполномоченного ДВР и травмировал его. Убежать не удалось – его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку.

За сопротивление полиции с применением насилия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Национальной полиции продолжают расследование возможного мошенничества по делу Назария Гусакова. В рамках уголовного производства во Львове и Киеве провели серию обысков у лиц, которые могут быть причастны к организованным подозреваемым сборам средств и переводу их в криптовалюту.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по ситуации вокруг Назария Гусакова – мужчины, который живет с диагнозом "спинальная мышечная атрофия", и собирал деньги на дорогие препараты, которые для него закупало государство. В сборе пожертвований было использовано как минимум четыре финансовых учреждения и "много цифровых сервисов".

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