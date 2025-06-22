'Были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения': Зеленский взял на контроль расследование в отношении Назария Гусакова

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о подробностях ситуации вокруг львовского активиста Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества с его стороны. Мужчину, живущего с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" и собиравшего деньги на необходимые ему препараты, заподозрили в мошенничестве.

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По данным МВД, в своих сборах Гусаков использовал "четыре финансовых учреждения и много цифровых сервисов", недавно он выехал за пределы Украины, местонахождение львовянина устанавливается. Подробности доклада обнародовал Зеленский, заявив, что будет держать дело на личном контроле.

По словам Зеленского, министр внутренних дел доложил ему о "скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества". Речь идет о жителе Львова с диагнозом СМА, вокруг которого в течение последней недели разгорелся скандал из-за подозрений в использовании собранных на лекарства средств "не по назначению".

"Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства", – рассказал Зеленский о полученной от Клименко информации.

Подозрения у пользователей сети вызвал отказ Гусакова предоставить подтверждение оплаты приобретенных за донаты препаратов. Вопросы также вызвало "несоответствие" в его словах и каждый раз разное количество нужных препаратов для лечения, которое мужчина озвучивал.

Гусаков, отвечая на обвинения на своей странице в соцсети, заявил, что "никогда не отделял собственные средства и [средства со сборов]". И, таким образом, тратил деньги не только на лекарства, но и собственное проживание и оплату работы "множества людей", которые ему помогают и не получают за это зарплаты. Чеков за годы сборов он, по словам Гусакова, не собирал, потому что преследовал единственную цель – "жить как можно дольше", и не думал, что когда-то ему придется "отчитываться за жизнь".

В заметке Гусаков также утверждал, что просил о помощи "пять лет назад, когда был простым парнем с Левандовки", хотя некоторые СМИ указывали, что еще 13 июня он просил о финансовой помощи в своем Telegram-канале (сейчас это сообщение удалено).

По словам Зеленского, ситуация вокруг Гусакова требует тщательного исследования, ведь бросает тень на волонтерство и благотворительность в целом.

"Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал о других темах, которые поднимал министр внутренних дел в своем докладе. Клименко, в частности, докладывал о действиях подразделений Национальной гвардии Украины на фронте и конкретно применении дронов в боях на передовой, а также о противодействии преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе".

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский объявил санкции против коллаборантов и бизнесов на ВОТ.

OBOZ.UA рассказывал, кто попал в список на этот раз.

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