Нацполиция проводит обыски по делу о мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова: детали дела. Фото

В Нацполиции продолжают расследование возможного мошенничества по делу львовянина Назария Гусакова. В рамках уголовного производства во Львове и Киеве провели серию обысков у лиц, которые могут быть причастны к организованным подозреваемым сборам средств и переводу их в криптовалюту.

Видео дня

Устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий Гусакова. О ходе расследования рассказали в Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что следственные действия проходят в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований проводят обыски во Львове и Киеве по местам жительства гражданина Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата. В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов, и лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты, в криптовалюту", – указано в сообщении.

Сейчас полицейские документируют возможные факты нецелевого использования благотворительных средств, а также устанавливают местонахождение лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.

"Специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время, работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований", – подчеркнули в Нацполиции.

Полицейские также устанавливают круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий. Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление.

"Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24. Каждое свидетельство может быть важным для установления истины", – указано в сообщении.

Напомним, 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по ситуации вокруг Назария Гусакова – мужчины, который живет с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" и собирал деньги на дорогостоящие препараты, которые для него закупало государство.

После того, как у украинцев, которые перечисляли Гусакову деньги, возникли вопросы к нему, в частности из-за отказа предоставить какие-либо подтверждения закупки лекарств, он выехал за границу. Местонахождение Гусакова пока неизвестно.

Уже в своем докладе Клименко рассказал, что в сборе пожертвований было использовано не менее четырех финансовых учреждений и "много цифровых сервисов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!