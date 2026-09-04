По поручению врага мобилизовался в ВСУ: в Украине разоблачили военнослужащего-предателя, который вместе с женой работал на РФ

В Харькове Служба безопасности Украины задержала пару агентов российской военной разведки — военнослужащего Сил обороны и его супругу. По заданию врага мужчина был мобилизован в ВСУ, где собирал сведения об украинских военных объектах и передавал их российской стороне.

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Об этом сообщила СБУ в Telegram. Операцию провела военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ совместно со следователями Управления СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, харьковчанина мобилизовали в бригаду Территориальной обороны ВСУ. Он работал на российскую военную разведку, известную как ГРУ, и передавал противнику информацию "изнутри".

К сотрудничеству с врагом мужчину привлекли через соседа — профессора Харьковского университета, которого СБУ разоблачила в марте этого года при корректировке обстрелов города.

После задержания преподавателя харьковчанин по заданию российской стороны вступил в украинскую армию. Там его назначили солдатом резерва запасной роты боевого соединения.

Под видом служебных поездок он отслеживал расположение подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружений, которые используются для обороны Харькова.

Также агент отмечал на картах Google геолокации местных ТЭЦ и ключевых электроподстанций, обеспечивающих электроэнергией город и прилегающие районы.

Впоследствии он привлек к сотрудничеству свою безработную жену. Сначала женщина обходила город, чтобы выявлять места базирования украинских военных и передавать полученные сведения мужу. В дальнейшем она уже напрямую отчитывалась перед российским куратором.

Следующим заданием для военного стало обучение на оператора беспилотных систем. После этого он должен был передать российской спецслужбе материалы, полученные в ходе подготовки.

По завершении курсов мужчина надеялся получить служебное повышение в подразделениях БПЛА, чтобы расширить свою шпионскую деятельность в интересах страны-агрессора.

СБУ поэтапно задокументировала деятельность агентурной пары и задержала обоих. Мужчину задержали во время новой разведывательной вылазки, а его жену — по месту жительства.

В ходе обысков у них изъяли 12 смартфонов, четыре ноутбука и два планшета. По данным СБУ, супруги постоянно меняли эти устройства для конспиративной связи с российской военной разведкой.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время они находятся под стражей без права освобождения под залог. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области СБУ задержала сотрудника коммунального предприятия из Славянска, который работал на российскую военную разведку. Он собирал информацию о запасных командных пунктах, маршрутах движения и местах сосредоточения украинских военных и техники, отмечая координаты потенциальных целей.

По данным ведомства, эти координаты российские военные планировали использовать для нанесения ударов управляемыми авиабомбами и реактивной артиллерией, в частности РСЗО "Смерч". Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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