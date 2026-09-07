"Заменяют" ли людей роботами? Украинцам рассказали, как ИИ влияет на предприятия Европы

Европейские компании сдерживают темпы расширения штата, параллельно все более активно интегрируя искусственный интеллект (ИИ) и автоматизацию в планирование рабочих процессов. В частности, в июне 2026 года более 70% предприятий уже используют ИИ. Впрочем, пока речь о "замене людей роботами" не идет.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там отметили: только 7% компаний применяют ИИ интенсивно – т.е., интегрируют технологии в значительную часть бизнес-процессов.

"Рост внимания бизнеса к технологиям не означает, что компании рассматривают искусственный интеллект как прямую замену работникам. Речь идет скорее о постепенном изменении подхода к организации работы: кадровые решения все чаще принимаются параллельно с решениями о технологических инвестициях", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, планирование численности персонала постепенно перестает быть отдельным вопросом. Вместо этого оно "становится частью более широкой стратегии", включающей:

автоматизацию процессов;

использование цифровых инструментов;

развитие компетенций команды.

В частности, отмечается, при принятии решения о создании новой должности компании все чаще оценивают не только текущую операционную потребность работника, но и то, как его работа вписывается в общую организацию процессов. Т.е., во внимание принимается не только необходимость выполнения конкретных задач, но и вклад новой должности в эффективность и устойчивость всей системы работы компании.

"Это не значит, что роль работников уменьшается. Напротив, растет ценность квалификации, которая позволяет эффективно работать в среде, где технологии поддерживают все большее количество процессов", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы составляют подавляющее большинство иностранной рабочей силой в Польше. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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