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Рейдерский захват двух предприятий на сумму 248 млн грн: НАБУ объявило о новом подозрении по делу "Фемида"

Михаил Левакин
Расследование
3 минуты
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НАБУ предъявило Астиону подозрение по делу «Фемида»
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Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, которую следствие связывает с рейдерскими захватами, махинациями с имуществом и отмыванием средств. Речь идет о так называемом деле "Фемида" – части довольно громкой антикоррупционной спецоперации "Форест Гамп". На этот раз подозрение было предъявлено бизнесмену, бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва.

Об этом сообщили в НАБУ и САП, не назвав имя бывшего депутата. В свою очередь, несколько украинских изданий предположили, что речь идет о бизнесмене Василии Астионе.

Что говорят в НАБУ и САП

По версии следствия, действующий и бывший народные депутаты, которых НАБУ считает руководителями преступной организации, привлекли бизнесмена к своей деятельности благодаря его неформальным связям и влиянию в судебной сфере.

Следователи полагают, что подозреваемый должен был способствовать принятию хозяйственными судами решений в пользу компаний и лиц, связанных с организацией.

По данным НАБУ, при его участии произошел рейдерский захват двух предприятий. Совокупная стоимость их активов составила 248 млн грн.

Сообщение НАБУ.

Также следствие заявляет, что бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем. В дальнейшем эти деньги якобы планировали использовать для внесения залога за одного из участников другой преступной организации по делу "Мидас".

О ком идет речь

Фигуранты записей НАБУ и САП, которые были обнародованы в рамках спецоперации "Форест Гамп" во время обсуждения внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко, неоднократно называли имя "Вася". Считается, что речь идет о бизнесмене Василии Астионе.

Василий Астион.

Днепровский предприниматель прежде всего известен как соучредитель и председатель совета директоров группы компаний Dnipro Agro Group.

В 2006 году он основал компанию "Днепроагроальянс", которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур. Со временем компания превратилась в мощный агрохолдинг.

Василий Астион был помощником народных депутатов, а с 2015 по 2019 год избирался депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Возрождение". В 2019 году Василий Астион вошёл в рейтинг "100 самых богатых людей Украины" (по версии издания "Фокус"), поскольку его состояние оценивалось в 70 миллионов долларов.

Астион далеко не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Напомним, например, как его судили в 2019 году.

Операция "Форест Гамп"

Утром 19 августа сотрудники НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации. Схемой руководили действующие и бывшие народные депутаты Украины, также к преступной организации причастны высокопоставленные чиновники Офиса президента Украины и другие лица.

Среди фигурантов следствие называет действующего и бывшего народных депутатов Вадима Столара и Максима Микитася, а также ряд других лиц, в частности бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру.

В схему, помимо них, входили генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик; заместитель министра юстиции Елена Ференс; руководство "Сенс Банка" и ООО "Метробуд", а также экс-депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион.

Напомним, в пятницу, 21 августа, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для Максима Микитася. Бывший депутат был помещен под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 25 августа, ВАКС избрал меру пресечения и для Мудрой. Её поместили в СИЗО на 60 суток, при этом суд предоставил ей возможность выйти на свободу под залог в 20 млн гривен.

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