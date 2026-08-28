Рейдерский захват двух предприятий на сумму 248 млн грн: НАБУ объявило о новом подозрении по делу "Фемида"

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, которую следствие связывает с рейдерскими захватами, махинациями с имуществом и отмыванием средств. Речь идет о так называемом деле "Фемида" – части довольно громкой антикоррупционной спецоперации "Форест Гамп". На этот раз подозрение было предъявлено бизнесмену, бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва.

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Об этом сообщили в НАБУ и САП, не назвав имя бывшего депутата. В свою очередь, несколько украинских изданий предположили, что речь идет о бизнесмене Василии Астионе.

Что говорят в НАБУ и САП

По версии следствия, действующий и бывший народные депутаты, которых НАБУ считает руководителями преступной организации, привлекли бизнесмена к своей деятельности благодаря его неформальным связям и влиянию в судебной сфере.

Следователи полагают, что подозреваемый должен был способствовать принятию хозяйственными судами решений в пользу компаний и лиц, связанных с организацией.

По данным НАБУ, при его участии произошел рейдерский захват двух предприятий. Совокупная стоимость их активов составила 248 млн грн.

Также следствие заявляет, что бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем. В дальнейшем эти деньги якобы планировали использовать для внесения залога за одного из участников другой преступной организации по делу "Мидас".

О ком идет речь

Фигуранты записей НАБУ и САП, которые были обнародованы в рамках спецоперации "Форест Гамп" во время обсуждения внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко, неоднократно называли имя "Вася". Считается, что речь идет о бизнесмене Василии Астионе.

Днепровский предприниматель прежде всего известен как соучредитель и председатель совета директоров группы компаний Dnipro Agro Group.

В 2006 году он основал компанию "Днепроагроальянс", которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур. Со временем компания превратилась в мощный агрохолдинг.

Василий Астион был помощником народных депутатов, а с 2015 по 2019 год избирался депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Возрождение". В 2019 году Василий Астион вошёл в рейтинг "100 самых богатых людей Украины" (по версии издания "Фокус"), поскольку его состояние оценивалось в 70 миллионов долларов.

Астион далеко не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Напомним, например, как его судили в 2019 году.

Операция "Форест Гамп"

Утром 19 августа сотрудники НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации. Схемой руководили действующие и бывшие народные депутаты Украины, также к преступной организации причастны высокопоставленные чиновники Офиса президента Украины и другие лица.

Среди фигурантов следствие называет действующего и бывшего народных депутатов Вадима Столара и Максима Микитася, а также ряд других лиц, в частности бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру.

В схему, помимо них, входили генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик; заместитель министра юстиции Елена Ференс; руководство "Сенс Банка" и ООО "Метробуд", а также экс-депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион.

Напомним, в пятницу, 21 августа, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для Максима Микитася. Бывший депутат был помещен под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 25 августа, ВАКС избрал меру пресечения и для Мудрой. Её поместили в СИЗО на 60 суток, при этом суд предоставил ей возможность выйти на свободу под залог в 20 млн гривен.

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